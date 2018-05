Det finnes i dag rundt 15.000 atomvåpen fordelt på ni land. Atomvåpen utgjør en konstant trussel for verdensfreden, og skulle de bli brukt, er konsekvensene fatale for livet på kloden vår. 128 av verdens land har gått sammen om å forby dette våpenet. Dessverre er ikke Norge ett av dem.

Det er flere grunner til at bruk av atomvåpen er inhumant. Men viktigst: det bryter med folkeretten. Et atomvåpen skiller ikke mellom sivile og stridende, og det forårsaker store miljøskader.

Nå har USA trukket seg ut av atomvåpenavtalen med Iran, og ikke siden den kalde krigen har vi vært nærmere en atomkrig. Donald Trump har ført en aggressiv Midtøsten-politikk ved å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem og velger nå å trekke seg ut av avtalen med Iran. Trumps utspill og handlinger skaper splittelse og svekker verdensfreden. Da er det på tide for land som Norge å ta en lederrolle for å sikre freden.

Norge satt i førersetet for forbudet mot klasevåpen og sikret at dette inhumane våpenet aldri igjen skal bli brukt i krig.

Den trippelblå regjeringen vi har nå, svekker Norges rolle som fredsnasjon. Vi har gått fra å være en klar og sterk stemme som leder an når globale avtaler forhandles, til å bli usynlige. Det trenger ikke være slik.

AUF ønsker en verden fri for atomvåpen og vil fortsette å kjempe for akkurat det. Vi mener tiden er overmoden for at Norge gjenopptar rollen som en ledende fredsnasjon, men denne regjeringen har vist oss alt annet enn det. Det er på tide å stille seg på riktig side av historien. Forby atomvåpen!

