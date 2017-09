Jeg kjente meg ikke igjen i Jævla homo | Leif-Erik Sørensen

Da jeg kom ut av skapet som 16-åring i «lille» Fredrikstad, ble jeg møtt med heiarop og støttemeldinger fra både nære og fjerne.

Selv hadde jeg hatt en lang kamp mot indre demoner og innprentede ideer om hvor vanskelig det nå skulle bli å fortelle mobberne at de hadde rett.

At jeg bare var en «jævla homo».

I dag er jeg student i hovedstaden, har Elsker som favoritt-utested, og mange av mine beste venner er skeive. Jeg er kort fortalt blitt trygg i eget skinn.

Livet mitt består ikke av frykt

Da promoteringen av Jævla homo startet, gledet jeg meg til å se myter bli knust og skjellsord bli tatt tilbake, men selve tittingen ble et antiklimaks. Jeg kjente meg ikke igjen.

Livet mitt består ikke av frykt for hva folk vil tenke om jeg holder en gutt i hånden eller av å avstå å være «en av dem» som henger på Elsker.

Når jeg fra tid til annen føler meg ukomfortabel på bussen fordi en utagerende guttegjeng kommer inn, er det ikke fordi jeg er «femi», men fordi ekstrem maskulinitet gjør meg ukomfortabel, og det tror jeg ikke jeg er alene om.

For sterk kost

Så kommer vi til det evig vanskelige spørsmålet om fetisj, som tas opp i serien.

Det er viktig og riktig at forskjellige typer seksualitet får ta plass og snakkes om, men jeg vet ikke om det å vie en hel episode til fistefest hjelper Ola og Kari Nordmann til «et mer åpent sinn».

Når jeg spør familien min om hva de synes om serien, er det denne episoden de blir sittende og diskutere.

Sex er viktig, men jeg forstår ikke hvorfor det er nødvendig å ta med ytterpunktene av hva folk gjør på soverommet i en slik serie.

Jeg hater å si akkurat det, fordi det innebærer at skeive må vike fordi noen synes det blir for sterk kost.

Likevel er det vanskelig å fôre noen med kunnskap om det du har å tilby byr dem sterkt imot.

Som pappa sier: «Jeg har ikke interesse av å se hva folk gjør på soverommet, uansett om de er homo eller hetero», og det tror jeg ikke han er alene om.

Det nye it-ordet

Jævla homo gjør mye bra, men mange ganger glemmer jeg at vi ser dette gjennom én persons øyne og erfaringer.

Erfaringer som ikke er lik mine, men som ikke dermed er noe mindre verdt. Serien er kanskje ikke rettet mot meg, men jeg tror den er viktig likevel.

Ordbruk og retorikk er viktig, og der mener jeg Jævla homo gjør en bra jobb.

At «skeiv» er det nye it-ordet for å inkludere, kommer vi ikke unna, og da er det riktig at vi bruker det.

Selv skulle jeg ønske vi så litt flere lesbiske personligheter og fikk et innblikk i historien som har gjort det mulig å leve slik vi gjør i dag.

Jævla homo er ikke serien jeg så for meg, og jeg kjenner meg kanskje ikke igjen.

Men min virkelighet er ikke lik alle andres, og det å se denne verden gjennom programleder Gisle Agledahls øyne, gjør det kanskje mulig for flere å henge med.

Kanskje jeg bare har glemt litt hvordan verden til Leif på 16 så ut.

