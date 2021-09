Første gang jeg ble kalt terrorist, var jeg syv år gammel

Zakaria Hussain 13 år

Nå nettopp

Alle mine merkverdige opplevelser har gjort at jeg vil bruke min stemme til å stoppe urett, skriver Zakaria Hussain (13).

Jeg har hatt mange «første ganger» som har gjort meg til den jeg er.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Første gang jeg ble kalt terrorist, var jeg syv år gammel. Da skjønte jeg at man veldig enkelt blir satt i bås.

Første gang noen jaget meg bort og ba meg om å dra tilbake til «landet mitt», skjønte jeg at det finnes rasister i mitt nærområde. Første gang noen skrev en hatefull tekst om meg, skjønte jeg at ikke alle var enige i mitt budskap.

Endre samfunnet

Jeg er en 13 år gammel muslimsk gutt fra Linderud i Oslo.

Jeg har skjønt at det ikke alltid er lett å være et barn i Norge, og det er ikke alltid lett å være muslim i Norge. Dette har gjort at jeg er blitt en samfunnsdebattant og elevrådsleder, slik at jeg kan være med på å endre samfunnet.

Jeg har hatt mange «første ganger». Det har gjort meg til den samfunnsengasjerte personen jeg er i dag. Alle mine merkverdige opplevelser har gjort at jeg vil bruke min stemme til å stoppe urett.

Første gang jeg holdt en appell på en demonstrasjon, skjønte jeg at det var noe jeg ville gjøre oftere. Siden den gang har jeg holdt utallige appeller om urett som skjer i verden.

Zakaria Hussain er en 13 år gammel muslimsk gutt fra Oslo. I denne teksten skriver han om alle hans «første ganger» og hvordan de har påvirket ham.

Første gang noen gjenkjente meg på T-banen, skjønte jeg at mine appeller hadde nådd ut til folk i Oslo. Første gang jeg ble intervjuet av en journalist, skjønte jeg at mine appeller hadde nådd ut til folk i hele Norge.

Det er viktig for meg at min stemme når ut til folk, slik at alle kan få med seg mitt viktige budskap.

Fjerne fremmedfrykt

Da jeg skrev et dikt om urett og vant en diktkonkurranse, skjønte jeg at dikt er noe for meg. Da jeg var med på en NRK-serie om religion, skjønte jeg viktigheten av at folk kunne se hvordan det er å leve som en ung norsk muslim.

Det er viktig for meg å vise at jeg er en helt vanlig gutt som praktiserer religionen Islam. Det er viktig for meg å vise at jeg ikke er en farlig person. Det er viktig for meg å spre kunnskap om Islam.

For uvitende og redde folk kan komme med hatefulle ytringer. Derfor er det viktig for meg å fjerne fremmedfrykten hos det norske folket. Det er viktig for meg å stå imot rasisme og islamofobi.

Være den jeg er

Første gang jeg så en tigger, skjønte jeg at jeg ville kjempe for de fattige. Første gang jeg leste om krig i verden, skjønte jeg at jeg ville stå imot urett.

Det er ikke galt å prøve å endre samfunnet. Det er ikke galt å stå opp for de fattige. Det er ikke galt å stå imot urett. Det er ikke galt å ville lære andre om sin religion, men likevel er det mange som er mot meg.

Første gang noen roste meg for alt det jeg gjør, skjønte jeg at jeg må ignorere de negative kommentarene og fokusere på alt det positive. Derfor kommer jeg til å fortsette å være den jeg er, altså en selvsikker og målbevisst gutt som aldri gir opp.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.