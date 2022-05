Hvorfor nedprioriteres de estetiske fagene?

Nina Skara Pettersen 19 år

17 minutter siden

Kjære politikere, styrk de estetiske fagene i grunnskolen, skriver Nina Skar Pettersen (19).

Unge som syns det er vanskelig å ta plass i klassen, kan ta plass i de kreative fagene.

Si ;D-innlegg

I dagens grunnskole blir estetiske fag nedprioritert. Det kan være fordi folk tror at kunst og håndverk og musikk ikke er like viktige fag som for eksempel engelsk og matte. Etter over to år med pandemi håper jeg flere kan se at kreative løsninger er viktig for å få samfunnet til å gå rundt.

Jeg har et sterkt ønske om at den rødgrønne regjeringen skal gjøre noe med det.

Ingen fasit

I en hektisk hverdag kan mange føle seg stresset. Kanskje man opplever et press på å gjøre ting perfekt på skolen.

I mange fag har oppgavene en fasit, og det kan ikke være flere riktige svar på et spørsmål. Slik er det ikke med de estetiske fagene. Der er det opp til deg selv å tolke hva som er riktig.

Hvorfor hjelper dette mot stress? Jo, fordi eleven blir mindre opptatt av om resultatet er riktig eller ikke. Man får uttrykke seg på en mer kreativ måte, som man ellers ikke får gjort på pulten i klasserommet.

Nina Skara Pettersen (19) mener at estetiske fag blir nedprioritert.

I musikkfaget får man for eksempel drive med dans og sang. Man får bevege på seg, noe som er fint når man ellers sitter stille hele dagen.

Estetiske fag kan også bidra til å øke selvtilliten til flere elever. Unge som syns det er vanskelig å ta plass i klassen, kan ta plass i de kreative fagene og vise sine talenter. Dette kan bidra til å inkludere flere elever.

Tenke utenfor boksen

Når man skal skrive en oppgave, hender det kanskje at læreren sier: «Vær kreativ og tenk utenfor boksen.» Det er jo enklere sagt enn gjort. Hvordan skal man egentlig ta fatt på en slik oppgave?

Å tenke utenfor boksen er essensielt for å gjøre det godt i de estetiske fagene. Man må være kreativ og tenke annerledes. Derfor er denne egenskapen fin å videreføre til andre fag. Man blir rett og slett mer løsningsorientert!

I en jobbsøknad er det for eksempel viktig å tenke annerledes for å skille seg ut fra de andre jobbsøkerne.

Oppfordring til politikerne

Kjære politikere, styrk de estetiske fagene i grunnskolen! Flere unge vil kunne bedre selvtilliten og vise talentene sine. De får kjent på mestringsfølelse, noe som er utrolig viktig for å gjøre det godt på skolen.

Det gode grunnlaget de danner i grunnskolen, kan i beste fall gjøre at færre dropper ut av videregående.

