Jeg napper skjeggstubber under haken. Jeg bruker voks på overleppen. Og jeg er kvinne.

Kaja Pedersen (18) Sentralstyret, Humanistisk Ungdom

Jeg tar ikke opp noe politisk, men kjemper for noe som står meg personlig nært og er et tungt tabu i samfunnet, skriver Kaja Pedersen (18).

Vi må snakke om PCOS.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg føler meg som den eneste som har det slik jeg har det. Som ser ut som jeg gjør.

Men faktisk ser ganske mange kvinner ut som meg, i varierende grad. Likevel er det så skamfullt å legge kortene på bordet.

Derfor er det på tide at vi snakker om det.

Jeg hadde min siste konsultasjon med gynekolog for noen dager siden. Jeg ble utredet for syndromet PCOS: Polycystisk ovariesyndrom.

Tilstanden kjennetegnes av symptomer som økt nivå av mannlige kjønnshormoner, mange små blærer eller cyster på eggstokkene og sjeldne eller uregelmessige menstruasjoner.

Selv har jeg et testosteronnivå over normalen, som påvirker både hårvekst og «uren» hud. (For et heslig ord for noe så naturlig?)

Noe av det siste gynekologen spurte meg om, var: Føler du trang til å prate om det? For det hender at kvinner får selvmordstanker av symptomer som økt hårvekst.

Et tungt tabu

Jeg blir så lei meg. Jeg blir så lei meg for at kvinner kan føle seg så alene. Det er jo ikke så rart. Ikke når det eneste speilbildet man har, er sitt eget.

Det er ingen å speile seg i når man kikker rundt på internett, der mennesker aldri har sett glattere ut. Ei heller noen i klassen eller på jobb. Det at kvinner skjuler hårvekst og «uren» hud, er et kollektivt problem som vi har fanget hverandre i.

På kvinnedagen 8. mars vil det nok bli fokusert på mange kamper, alt fra abort til lønnsnivå. Jeg tar ikke opp noe politisk, men kjemper for noe som står meg personlig nær og er et tungt tabu i samfunnet.

La oss feire

Så i dag vil jeg feire feminiteten min. Den er ikke mistet selv om trekk vi assosierer med det mannlige kjønn, skinner på mitt ansikt og kropp.

Til alle som nikker gjennom dette innlegget: Jeg ser deg. Og jeg vil du skal feire med meg.

Derfor bryter jeg stillheten og legger kortene mine på bordet:

Jeg napper skjeggstubber.

Jeg bruker voks på overleppen.

Og jeg er kvinne.

Faktisk har jeg en favorittkvise for øyeblikket. Den kommer frem mellom brillene og kinnbeinet når jeg smiler.

