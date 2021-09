Hvor ble det av skole i valgkampen?

34 minutter siden

Her møter kunnskapsminister Guri Melby (V) førsteklassinger på første skoledag på Uranienborg skole i august. Problemene norsk skole har i dag, er nok til å fylle hele valgkampen, mener debattantene.

Det er mange førstegangsvelgere å hente! Gjør oss en tjeneste og la de neste dagene handle om skolen.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Til politikere som fortsatt lurer på hvordan dere skal engasjere unge: Snakk om hverdagen vår!

Det er kanskje ingen andre politikkområder det er så lett for unge å gjøre seg opp en mening på, som i skolepolitikken. Alle vi snakker med, har en mening om vi bør ha lekser, fraværsgrense eller eksamen.

Det er fordi vi går på skolen hver dag, og vi vet at politikken påvirker hvordan hverdagen vår blir. I tillegg er det tydelige konfliktlinjer. Dette bør det være ganske lett å debattere.

Likevel har ikke valgkampen handlet om skolepolitikk.

Ulikt syn

Selv om partilederdebatten i Arendal var samme dag som 60.000 førsteklassinger møtte spente opp i skolegården for første gang, ble det ikke diskutert den kvelden. Det er synd. For den skolen vi får etter valget, er med på å definere hva slags fremtid vi får.

Det er nå vi legger grunnlaget for at vi som er elever, skal klare å løse de utfordringene samfunnet står overfor. Vi skal løse en klimakrise, få ned ulikhetene og få trangere statsbudsjetter til å gå opp selv om vi blir flere mennesker. Da trenger vi en god skole.

Naturlig nok er definisjonen på en god skole ulik for de ulike partiene. Likevel er de enige om at skolen har et stort potensial. Derfor er det viktig at politikerne snakker om hvordan vi skal få til en god skole, og at velgerne vet hvilket skolealternativ de stemmer på.

Velgere å hente

Problemene norsk skole har i dag, er nok til å fylle hele valgkampen i form av debatter, leserinnlegg og reklamer. For eksempel opplever mange mobbing, mange dropper ut, og mange sliter psykisk.

Disse problemene løses ikke hvis vi ikke klarer å se dem, og vi klarer ikke se dem om vi ikke setter dem på dagsordenen. Vi elever får heller ikke muligheten til å komme med våre synspunkter om man ikke legger opp til det.

Vi er interessert i å høre politikernes analyser av problemene og løsningene i skolen. Det tror vi velgerne er også.

Det er fortsatt mange skoledager igjen til valget – og mange førstegangsvelgere å hente. Gjør oss en tjeneste og la de neste dagene handle om skolen!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.