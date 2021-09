Valget avgjør rusavhengiges fremtid

Erika Melhus (18) Leder i Lier Venstre

Dagens lovverk hindrer ikke den første fra å bruke, men den neste fra å be om hjelp, skriver Erika Melhus (18).

Denne valgkampen burde ikke handlet om rusreformen, men vi har ikke noe valg.

I fjor døde 324 mennesker av overdose. Dette er det høyeste antallet på 20 år. Likevel bør det ikke komme som noe sjokk. Overdosestatistikken har uten unntak vært en bekreftelse på at norsk ruspolitikk er feilslått. Det er virkelig på tide at vi slutter å straffe og begynner å hjelpe.

Dagens lovverk hindrer ikke den første fra å bruke, men den neste fra å be om hjelp. Venstre foreslo en rusreform som ville reddet liv. Reformen ville ha endret dagens lovverk, slik at vi faktisk kunne gått fra straff til hjelp.

Kaster bort ressurser

Vi la ikke frem denne reformen fordi vi mener at folk skal begynne å bruke narkotika. Vi foreslo den for å senke terskelen for å be om hjelp. Per dags dato risikerer du bøter og straffeforfølgelse dersom du bruker narkotika.

Et eksempel på dette fikk vi da VG publiserte en sak om 15 år gammel jente som anmeldte et voldtektsforsøk i 2017. Da politiet fikk tilgang til jentas mobil i forbindelse med etterforskningen, fant de bevis på bruk av cannabis. Anmeldelsen for voldtektsforsøket ble senere henlagt, men politiet ga henne bot for å ha røykt hasj. Denne boten ble etter hvert trukket tilbake. Likevel viser saken hvordan politiet ikke bare kaster bort ressurser, men også skremmer dem som trenger det fra å be om hjelp.

Fakta Dette er rusreformen I februar la regjeringen frem et forslag til rusreform.

Reformen gikk ut på at man ikke lenger skulle straffes for kjøp, besittelse eller oppbevaring av en mindre mengde narkotika. I stede skulle man tilbys hjelp. Dette kalles avkriminalisering.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet stemte mot regjeringens forslag, og reformen gikk dermed ikke gjennom. Vis mer

Hadde muligheten

Hvordan vi behandler våre mest utsatte, sier mye om oss som samfunn. Etter flere tiår med et feilslått strafferegime hadde Stortinget i vår endelig mulighet til å rette opp i behandlingen av rusbrukere. Dessverre gikk det ikke slik.

Arbeiderpartiet sviktet ikke bare en reform som ville reddet liv, de sviktet tusenvis av brukere. De valgte å danne flertall med Senterpartiet og Fremskrittspartiet og stemte ned regjeringens historiske rusreform. Til gjengjeld kom de med en egen rusreform der kun de tyngste rusavhengige skal få hjelp. Det betyr at om du ikke får hjelp nå, må du fortsette å svelge piller frem til de åpner døren for deg på legekontoret.

Vi er nødt til å ta vare på alle og hjelpe dem som trenger det .Det er på tide med en endring i loven.

