Dette er ikke tiden for å kritisere politiet

Eivind Nejad-Trondsen (16) Leder, Bjerke AUF.

Tenker kritikerne at politiet skal risikere livet til uskyldige for å sikre livet til en psykotisk gjerningsperson, spør Eivind Nejad-Trondsen.

Bislett-hendelsen er en tragedie, men det betyr ikke at politiet handlet feil.

I et Si ;D-innlegg skriver jente (17) at hun er skeptisk til politiets håndtering av hendelsen på Bislett. Det var en tragedie. Episoden endte med at politiet avfyrte seks skudd i selvforsvar for å sikre situasjonen uten at noen andre liv gikk tapt.

Det er alltid trist når noen mister livet, men det endrer ikke min overbevisning om at politiet handlet riktig.

Det er viktig å huske på at mannen er blitt arrestert tidligere. Da trengtes åtte-ni politibetjenter for å stoppe ham. Da hadde allerede mannen rukket å påføre livstruende skader på en av de forbipasserende. På Bislett var det kun to politibetjenter til stede.

Fakta Om hendelsen Tirsdag ble en person skutt og drept av politiet i Thereses gate, sentralt i Oslo.

Rett før kl. 9 fikk politiet melding om at en barbeint mann i bar overkropp forsøkte å angripe et tilfeldig offer med kniv. Politiet var på stedet veldig raskt og gikk umiddelbart i aksjon.

En politibetjent er skadet i hendelsen, men ikke kritisk.

Foreløpig er det ingen informasjon som tyder på at dette var terror.

Gjerningspersonen ble dømt til tvungent psykisk helsevern i fjor. Hendelsen skjedde dagen etter at han fikk permisjon. Kilde: Aftenposten Vis mer

Gjorde sitt beste

Slik situasjonen utviklet seg, er det vanskelig å se hvordan politiet skulle handlet annerledes med de ressursene de hadde tilgjengelig.

Vi kan bare tenke oss hva som ville skjedd hvis de to politimennene ikke hadde prøvd å stoppe mannen med pepperspray og ved å dytte ham over ende med bilen.

Det er ironisk at noen folk og Instagram-profiler, som «rasisme.i.norge», mener at politiet skulle håndtert dette annerledes. Sist gang politiet mistet en psykotisk mann med stikkvåpen av syne, endte det med at han tok livet av fem personer i Kongsberg sentrum.

Dilemmaet blir om livet til gjerningsmannen er viktigere enn livet til publikum. Tenker kritikerne at politiet skal risikere livet til uskyldige for å sikre livet til en psykotisk gjerningsperson?

Siste utvei

Jeg tenker det er lett å kritisere håndteringen når man selv ikke har stått i en slik situasjon. En situasjon hvor det står en angriper innenfor rekkevidde til å stikke deg og forsøke å hindre ham uten å bruke skytevåpen som siste utvei.

Faktum er at politiet trener i hundrevis av timer på situasjoner som dette. Dersom «rasisme.i.norge» og andre kontoer har en bedre måte å håndtere livstruende knivangrep på nært hold på, er jeg sikker på at politiet gjerne vil høre det.

Det er provoserende å se at flere prøver å undergrave respekten for politiet vårt. Flere prøver også å trekke linjer til den helt usammenlignbare situasjonen man ser i USA.

Så kjære kritikere, fantasiscenarioene deres funker ikke i praksis.

