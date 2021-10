La mine brødre fortelle sin egen historie

Rozerin Fredriksen Herki (20)

La oss starte med blanke ark og fortelle historien slik den egentlig er, skriver Rozerin Fredriksen Herki (20). Hun studerer statsvitenskap og er oppvokst på Søndre Nordstrand.

Jeg kjemper for dere, fordi jeg kjenner dere. Jeg vet hvilke verdier dere bærer, og hva dere må håndtere.

Denne er til flere norske medier. Til enkelte politikere. Og til noen av menneskene i Facebook-kommentarfeltene. Slutt å skrive historien vår for oss. Historien til mine brødre. La oss starte med blanke ark og fortelle historien slik den egentlig er.

Inntrykket man kan få gjennom mediene og noen mennesker, er at brødrene mine kriminelle. De nærmest skyter ned mennesker daglig. De anvender cannabis i ethvert hjørne, til tross for at bruken av cannabis er høyere i Oslo vest, ifølge Ung i Oslo-undersøkelsen. Politiet frykter at de er hevngjerrige, ifølge TV 2.

De jobber ikke, selv om de prøver å få jobb. De er farlige.

Jeg vet ikke hvilke gutter dere kjenner til, men dette er overhodet ikke et virkelighetsnært bilde på ungdom på Søndre Nordstrand. Gutter på Bjørndal, Holmlia, Hauketo, Prinsdal og Mortensrud har mye mer å komme med enn mange aner.

Gutter med høye ambisjoner

Mine brødre, og da mener jeg alle mine brødre på Søndre Nordstrand, fortjener å fortelle sin egen historie. Fortelle hva de har sett, hva de har hørt.

Fortelle hva de føler når de leser at politiet frykter at de er hevngjerrige, etter dødsfallet til en annen bror. Fortelle hvor ofte de blir stoppet av politiet for en «stopp og sjekk».

Jeg kjemper for dere, fordi jeg kjenner dere. Jeg vet hvilke verdier dere bærer, og hva dere må håndtere.

Jeg har vokst opp med gutter med høye ambisjoner. Viljestyrke så sterk at de går inn med hele sin sjel for å nå målene sine. Jeg har vokst opp med gutter som har måttet oppleve ting barn ikke skal oppleve.

Det er nok.

Sliten

Jeg er så sliten av å måtte forklare til folk jeg møter, at det ikke er så enkelt som at «ungdom på Søndre Nordstrand er kriminelle». Jeg er sliten av å måtte bevise at brødrene mine har håp og drømmer.

Det er vondt å lese i Facebook-kommentarfelt at de fortjente å bli skutt på fordi de er kriminelle.

Ikke minst er det vondt å høre politikere som Jon Engen-Helgheim og Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet kreve høyere straff for kriminalitet i Oslo Øst, slik at mennesker skal få tryggheten «tilbake sine nabolag».

Det er forkastelig å se alt arbeidet til mine brødre bli totalt nedtråkket, og at elever på østkanten oftere blir anbefalt yrkesfaglige linjer på skolen, fordi de blir undervurdert. Det er nok.

Så vær så snill, la brødrene mine fortelle sin egen historie.

