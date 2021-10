Hva vil egentlig den nye regjeringen med fraværsgrensen?

Frida R. Falkum (18) Ungdommens fylkesvaraordfører, Agder

8 minutter siden

Det er på tide at man ser elevene som trenger det, og at man hjelper dem, ikke straffer dem, skriver Frida R. Falkum.

Det er skuffende at de sviktet oss unge slik.

Etter 1,5 år med pandemi er fraværsgrensen på 10 prosent tilbake i de videregående skolene. Nå må vi komme på skolen selv om vi har litt vondt i halsen eller en forkjølelse, samtidig som vi får beskjed om å holde oss hjemme med disse symptomene.

Men koronaen finnes ennå, og det er flere elever på videregående som ikke er fullvaksinert. Mange elever er i risikogruppen, og mange er redde for å gå på skolen fordi de ikke vil bli smittet eller smitte andre.

Likevel tvinges vi til å møte opp på skolen for å få karakter i fagene.

Den nye regjeringen sa onsdag at de ønsket å endre fraværsgrensen for å gjøre den «mer rettferdig for elevene», men det er utydelig hvordan de ønsker å gjøre dette.

Det er dermed vanskelig å si om regjeringens plan blir bedre enn den nåværende.

Mange grunner

Selv om fraværsgrensen kan være positiv for mange, og et lite dytt som mange trenger for ikke bare å bli hjemme hver dag, er den en stor ulempe for andre.

Da fraværsgrensen trådte i kraft for noen år siden, var det flere elever som møtte opp på skolen med blant annet feber og spysyken. Dette var for eksempel tilfelle på min egen skole, der spysyken herjet rundt fordi ikke alle hadde råd til å holde seg hjemme. Enten økonomisk råd til å gå til legen – eller ikke «råd» til fravær den ene dagen.

Det er viktigere å se hvorfor elever har mye fravær og komme med tiltak for å hjelpe dem, enn å straffe dem med fravær og ikke gi dem karakter. Det er mange som sliter psykisk, eller som av andre grunner ikke klarer å gå på skolen.

Andre tiltak

Dersom man allerede har nådd fraværsgrensen, blir resultatet at man ikke møter opp på skolen mer, og at man gir opp hele undervisningen.

Før valget snakket alle politikerne om at psykisk helse er viktig, og at det bør bli prioritert. At fraværsgrensen er tilbake i skolen, og at den ikke skal fjernes, strider imot dette.

Den nye regjeringen hadde muligheten til å vise at de faktisk bryr seg ved å fjerne den for godt, og det er skuffende at de sviktet oss unge slik.

Det er på tide at man ser elevene som trenger det, og at man hjelper dem, ikke straffer dem.

