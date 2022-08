«Body positivity» er kroppshysteri i forkledning

Ajla Gasal 16 år

8 minutter siden

Svaret på giftig skjønnhetstyranni kan ikke være å si at vi har tilfredsstilt tyranniets krav godt nok, skriver debattanten.

Styr unna «body positivity»- bevegelsen. Kroppen din er uinteressant!

Som et svar på 2000-tallets skjønnhetstyranni har stadig flere ungdomsmiljøer fremmet selvsikkerhet og selvaksept på sosiale medier. Diskusjonen har i stor grad dreid seg om å «elske sin egen kropp».

Budskapet til «body positivity»-bevegelsen er, sett utenifra, krystallklart: Du er verdig, du er god nok, men kanskje viktigst av alt: Du er pen nok.

Fokuset er ikke på å se mennesket som helhet eller å bekjempe mannssjåvinisme. Det handler om å være pen. Kort og godt.

Men er svaret på ekstremt kroppsfokus å fokusere enda mer på kropp? Eller er det heller å tenke på noe med litt mer substans?

Egen undertrykkelse

Man kan ikke bli fornøyd med seg selv om man knytter all sin selvtillit til kropp. Svaret på giftig skjønnhetstyranni kan ikke være å si at vi har tilfredsstilt tyranniets krav godt nok.

Ofrene for denne retorikken lærer at det viktigste de kan være, er pene, og dette forsterker kroppspress. «Body positivity» er kroppshysteri i forkledning.

Men selvsikkerhet kan ikke komme utelukkende fra skjønnhet. Ekte selvaksept kommer når man ser forbi skjønnhetsidealene.

Du er så mye mer enn en kropp. Du kan selvsagt fint mene at de brede hoftene dine er usedvanlig vakre, kjør på! Bare vit at det er det mest uinteressante ved deg.

Når man reduserer seg selv til brede hofter og påstår at man er selvsikker fordi man er «modig nok» til å vise frem kroppen sin, forsterker man en ond sirkel. Man får ikke nødvendigvis et sunt forhold til kropp eller et helhetlig syn på seg selv.

Man blir heller en frivillig deltager i egen undertrykkelse.

En mer selvsikker generasjon

Om målet med «body positivity» er å bekjempe dårlig selvbilde blant tenåringer, har vi angrepet problemet fra feil vinkel. Vi kan ikke fjerne kroppspress ved å vektlegge kroppen.

Jo mer fokus kropp og utseende får, jo mer sykelig opptatt blir unge mennesker av det.

Du er god nok fordi du er et menneske. Din verdi er iboende, og du er spesiell – ikke fordi håret ditt er langt, eller magen din er stram. Du har kvaliteter som er langt viktigere enn kroppen din.

Selvsikkerhet kan du finne når du graver dypere og ser forbi speilet.

Kroppen din er et sammensatt system som muliggjør alt det interessante ved deg: personlighet, drømmer, humor og mer.

Snu fokuset vekk fra kropp, og la oss som samfunn lære å verdsette det som strekker seg utenfor speilet. Kanskje da kan vi skape en mer selvsikker generasjon.

