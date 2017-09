Kjæresten min var overvektig. «Har du virkelig så lave standarder?» ble jeg spurt

Jeg har vært i et seriøst forhold én gang i livet mitt. Det var fire av de beste månedene jeg har opplevd.

Vi var lykkelige sammen, vi støttet hverandre i tøffe tider, og sammen var vi sterke. Jeg ville argumentert for at vi var et av de beste kjæresteparene på skolen på den tiden.

Allikevel ble jeg gjort narr av minst ukentlig på grunn av personen jeg var sammen med. Hvorfor det? Fordi hun var overvektig.

Ikke bare litt, heller, man kunne merke at hun var stor. Men jeg brydde meg ikke.

Jeg elsket henne fordi jeg syntes at hun hadde et fint smil, fordi vi to hadde personligheter som passet sammen som brikkene i et puslespill, og fordi vi likte de samme tingene – de samme filmene, de samme spillene og de samme fritidsinteressene.

Deler i kategorier

Jeg ble lei av spørsmålene.

«Har du virkelig så lave standarder?» fikk jeg høre.

«Hvorfor valgte du akkurat henne?» også.

«Gir hun gode BJs?»

I en tid der flere og flere nordmenn lider av spiseforstyrrelser og selvtilliten hos ungdom stadig synker på grunn av kroppspress, må vi jo kunne akseptere at noen faktisk er sammen med dem som ikke er «perfekte». Selvfølgelig skal de kunne bli elsket også!

Det er som om vi deler alle rundt oss inn i to kategorier – «de alle har lyst på» og «de som aldri vil bli elsket». Den fordelingen må ta slutt.

Lev med det

Som så mange begreper innen kjærlighet må man se dette som et spekter. De aller fleste vil bli elsket av noen.

Noen vil bli elsket av flere enn de selv ønsker. Andre vil oppleve at den de elsker intenst, ikke elsker dem tilbake.

Hvorfor skulle ikke eksen min fortjene å være elsket? Hun var et av de hyggeligste menneskene jeg har møtt, og da synes jeg hun fortjener å ha en å være sammen med selv om hun kanskje ikke ser helt «perfekt» ut i storsamfunnets øyne.

Jeg elsket en overvektig jente. Lev med det.

