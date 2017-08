Takk til skattebetalerne som gjorde det mulig for meg å flytte til en ny by

Da jeg tidligere i dag var ute og vandret i Oslos gater og parker, betraktet jeg omgivelsene mine og kjente meg lykkelig!

Jeg var – og er – 16 år og følte meg selvstendig og sterk, og likevel ydmyk for de bugnende trærne i Slottsparken, den yrende folkemengden og den strålende solen. Men mest av alt lykkelig og sterk.

Du undrer kanskje på hvorfor jeg kjente meg så sterk. Og akkurat det er det jeg skal takke for.

For jeg bor egentlig i en helt annen by i Norge. Jeg har nettopp flyttet hit for å gå på videregående skole i et fag som kun befinner seg her i Oslo.

Krevende å flytte ut

Det å flytte hjemmefra i en nokså ung alder, er krevende på ulike vis. Men også en utrolig mulighet som jeg er så takknemlig for å ha.

Dette vil jeg takke alle dere skattebetalere for. For det er dere som gjør dette mulig for meg.

Jeg mottar 4221 kroner i måneden fra Lånekassen. Uten disse pengene hadde det vært svært vanskelig for mange av oss å gå på videregående skole langt unna foreldre.

Støtter og muliggjør

Selv om jeg ikke akkurat lever et rikmannsliv, og også trenger støtte fra foreldre, har disse pengene mye å si for min hverdag.

Tusen takk Norge og alle skattebetalere. Takk for at vi har et oppegående velferdssystem som støtter og muliggjør.

Jeg ønsker sterkt for alle kommende studenter og andre som ikke har mulighet til å forsørge seg selv, at velferdsstaten vil være like investerende i befolkningen.

