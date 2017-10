Det er ingenting som gjør meg så frustrert som oppmerksomheten på seksualitet i dag. Det verste er at jeg selv er en del av det.

Oppmerksomheten rettet mot andres sexliv, på kropp og på seksualitet påvirker meg og alle rundt meg. Det skaper et press på hva som er moralsk riktig og normalt, og det er på tide at vi begynner å respektere folks seksualitet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Skam over seksualpartnere

Hvorfor vi er så interessert i andres sexliv, kan jeg jo forstå.

Først og fremst fordi det er menneskelig, men også på grunn av alle filmene og seriene med seksuelt innhold rundt oss. I tillegg har vi alle plakatene og bladene i butikkhyllene og på gatehjørnene, av modeller iført undertøy i seksuelle positurer.

I grunn er det greit å være interessert i andres seksualitet også, men likevel går det for langt når sex blir moralisert. Særlig når dette går ut over andre personers verdi som menneske.

Til tross for at vi lever i 2017, er det mye som henger igjen fra gammelt av. Jeg hører ungdommer som skammer seg over antall sexpartnere, og her gjelder både for få og for mange partnere.

Det virker i grunnen som om det ikke finnes en balanse. Enten oppleves man som kjedelig og lite attraktiv dersom en har hatt få sexpartnere. Eller man oppleves som en mindreverdig person med lav dømmekraft fordi en har hatt flere partnere.

Hvem definerer uansett hva som er for mange og for få?

Merkelapper

Videre gjør interessen for sex at det også blir fokusert mer på homofil og heterofil sex. Det gjør at homofili kan være vanskelig å ta opp med venner og bekjente ettersom enkelte, etter min erfaring, opplever å få negative tilbakemeldinger.

Da utgjør sexfokuset et enda større problem, og vi blander oss ikke bare inn i andres seksualitet, men hvem man velger å elske.

Jeg er frustrert over hva vi tar utgangspunkt i når vi bedømmer en person. Jeg har bekjente som er aktive idrettsutøvere, flinke ungdomspolitikere, bekjente med toppkarakterer og elever med stort engasjement for samfunnet. Alt dette blir visket ut og erstattet med merkelappene ”felleshull”, ”homo” eller ”jomfru”.

Det er riktignok slik at en ukultur tar lang tid å endre på, men jeg ber om at vi blir mer oppmerksomme på hvordan vi omtaler andre.

Ikke la seksualitet overstyre andre kvaliteter ved en person, og dersom noen er glad i andre jenter, gutter, liker å ha sex med en ny hver fredag eller hvert femte år – så er alle mennesker og fortjener den samme respekten og omtanken. Ikke din eller andres moralisering.

