Magdalena (13): Vennebenkene burde fjernes fra skolen!

Mange barn er alene i friminuttene, og flere skoler begynner å bruke vennebenker. Altså en benk man kan sitte på om man trenger en venn.

Men hjelper det å ha vennebenker? Nei, det gjør ikke det.

Barn går rundt på skolegården og er ensomme. Og dere voksne tror at en vennebenk hjelper, men det gjør ikke det!

Skal eleven bare sitte på en benk og vente på at venner kommer?! Det er jo ukomfortabelt for barn å sitte på en benk og vise til alle at de er ensomme.

Dere som har vennebenker, bør fjerne dem og finne en annen løsning, for det er ikke noe gøy å vente på at noen skal komme og bli venn med deg.

Hva om ingen kommer og man bare sitter på en vennebenk alene, desperat og håper at noen skal komme?

