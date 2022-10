Et EU-medlemskap vil ikke gjøre Norge tryggere

Anne Martine Brox-Antonsen Sentralstyremedlem, Senterungdommen

16 minutter siden

I den usikre tiden vi er inne i nå, så kan vi vel være enige om at det er godt og trygt at det er nordmenn som sitter med makten i Norge? spør debattanten.

Det som derimot er med på å gi oss trygghet og sikkerhetsgarantier, er Nato-medlemskapet vårt.

Et norsk EU-medlemskap er viktigere enn noen gang, skriver Oda Oline Omdal i Unge Høyre i Aftenposten 30. september. I den urolige tiden vi er inne i, er jeg veldig glad for at det er norske folkevalgte som tar avgjørelser som gjelder Norge, og ikke en gjeng dresskledde menn i Brussel.

Det er riktig som Omdal skriver: «Krigen i Ukraina er en viktig påminnelse om at vi ikke kan ta friheten vår for gitt.» Men et EU-medlemskap gir oss derimot mindre frihet og mindre makt. I mine øyne kalles det i hvert fall ikke frihet når andre bestemmer over oss. Det virker det heldigvis som de unge i samfunnet har skjønt.

Flertallet av unge imot

En undersøkelse utført at Opinion for NHO i mai viser at bare én av fem arrow-outward-link under 30 år sier ja til et norsk EU-medlemskap. Omdal skriver at 28 nye kull har fått stemmerett siden forrige folkeavstemning, men undersøkelser som denne må da være en pekepinn på at vi fortsatt er enige om å holde oss langt unna EU og Brussel?

Det som derimot er med på å gi oss trygghet og sikkerhetsgarantier, er Nato-medlemskapet vårt. Den siste tiden har flere land søkt om medlemskap i Nato nettopp fordi de også ønsker den sikkerheten vi har i Norge. Og den sikkerheten kan ikke EU gi.

Krevende tid

Verden opplever i dag en energikrise og en matkrise. Da er det viktig at vi selv råder over naturressursene våre, og at vi jobber for et sterkt, norsk landbruk. Fremover vil det bli enda viktigere å være mer selvforsynt med både norsk energi og norsk mat.

Et EU-medlemskap vil gi oss det motsatte: mindre kontroll over egen energi og mindre kontroll over norsk matproduksjon. Og i den usikre tiden vi er inne i nå, så kan vi vel være enige om at det er godt og trygt at det er nordmenn som sitter med makten i Norge?

