Lihkku beivviin! Endelig er det vår tur på skjermen.

06.02.2023 09:45 Oppdatert 06.02.2023 10:16

«Ellos eatnu – La elva leve» hadde premiere forrige uke. - Det er på tide at det samiske tar plass i norsk og internasjonal digitalkultur, skriver Johannes Vang.

Én kategori har manglet både på kinolerretet og TV-skjermen - frem til nå.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Lihkku beivviin! Gratulerer med dagen! 6. februar er det samefolkets dag, en dag hvor vi feirer samisk kultur og verdier og viser frem det samiske til omverdenen.

Planen min har lenge vært å skrive et innlegg om samehets i anledning vår nasjonaldag. For det er absolutt et viktig tema. Facebook-gruppen «Dokumenterer Samehetsen» har i skrivende stund 1600 medlemmer. I gruppen deler medlemmene daglig erfaringer med hets, kommentarer og påstander som er direkte angrep på samisk kultur.

Vi har fortsatt en lang vei å gå! Men siden dette er en festdag, vil jeg trekke frem alt det gode arbeidet som gjøres for å fremme samisk språk og kultur i dag.

På tide at det samiske skal ta plass

Før helgen var det nasjonal premiere på filmen «Ellos eatnu – La elva leve» av Ola Giæver. Regissøren har høstet god kritikk for sin fremstilling av konflikten rundt den planlagte utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget i 1979. Filmen ble tatt imot med åpne armer og vant publikumsprisen på Tromsø Internasjonale Filmfestival tidligere i januar.

På samme festival presenterte leder for Internasjonalt Samisk Filminstitutt, Anne Lajla Utsi, ni samiske film- og TV-prosjekter som skal produseres i tiden som kommer. Blant annet Netflix-filmen «Stolen» eller «Stjålet». Endelig!

Etter over 30 års tørke med svært få produksjoner av samiske storfilmer er det på tide at det samiske tar plass i norsk og internasjonal digitalkultur.

Som samisk filmarbeider er jeg nok litt inhabil på temaet. Men jeg mener at et sterkere Sápmi i populærkulturen vil styrke og utvikle kulturen samtidig som det vil bidra til bredere folkeopplysning.

Jeg opplever at mye samehets og fordommer kommer av uvitenhet. Håpet mitt er at hvis samisk kultur blir mer synlig på plattformer folk bruker aktivt, så vil det bidra til å opplyse et større publikum om hva samisk kultur og historie er.

Én etterlengtet kategori

NRKs samfunnsansvar er blant annet å styrke de norske og samiske språkene og å styrke norsk og samisk identitet og kultur. Derfor er det velkomment at serier som «Uhkádus – Forbannelsen» og «Vi lover et helvete» er blitt fremmet i deres kanaler.

«Uhkádus – Forbannelsen» er en dokumentarserie på NRK med Stian «Staysman» Thorbjørnsen (t.h) og Ole Rune Hætta (t.v).

NRK Sápmi har siden 90-tallet hatt regelmessige fjernsynstilbud på samisk. Men én kategori jeg mener har manglet, er samiske programmer som også appellerer til et norskspråklig publikum.

Den ferske ungdomsserien «Vi lover et helvete» er en viktig historie om miljøkamp, samiske rettigheter og kulturkræsj. Det er særlig slike serier med en ung målgruppe jeg ønsker velkommen i nettspilleren.

I løpet av året begynner også innspillingen av «Heajastallan»/ «Bryllupsfesten», en komedie om et samisk bryllup. Om de kommende seriene og filmene blir bra, har jeg troen på at vi får se enda mer satsing på samisk innhold for et bredt publikum i norske mediehus.

«Vi lover et helvete» handler om en klimaskeptiker og en miljøaktivist som forelsker seg i hverandre.

Gjennom de siste årene har vi lært mye om norsk krigshistorie, oljeeventyret, juletradisjoner og potensielle naturkatastrofer. At det nå endelig er det nordiske urfolkets tur på skjermen, er gledelig både for samer og resten av befolkningen. Jeg tror at bredere distribusjon av filmer med kultur og språk i fokus vil bidra til å øke vår synlighet og respekt.

Ja til flere samiske film- og TV-produksjoner i årene som kommer. Kanskje det er det filmbransjen skal leve av etter krigsfilmene?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!