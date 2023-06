Stopp skjermtoget før det er for sent

Den uvurderlige kunnskapen og lærdommen i fysiske bøker må ikke forsvinne, mener Agnes Jansson.

Gjenopprett bøkenes status!

10.06.2023 08:30

Da jeg begynte på skolen for snart 13 år siden, var bøker et selvfølgelig læringsmiddel. Lærerne oppfordret oss til å lese og skrive så mye som mulig, og det var mange og gode bøker til disposisjon i skolebiblioteket.

I løpet av min skolegang er imidlertid skolearbeidet blitt mer og mer digitalisert. Resultatet er en hverdag der nesten alt arbeid skjer på skjerm – også på yngre trinn.

Dette er bra på mange måter, da teknologi og digitale løsninger er integrert i nesten alt vi gjør. Men ikke uten en pris.

Forskere, foreldre og lærere har begynt å si fra om at digitaliseringen skaper visse problemer for skolebarna.

«Alle» har digitale enheter

Hvordan økt skjermbruk og minkende bokbruk faktisk påvirker læringen og barnas helse, er ett av mange aspekter i denne debatten.

I april meldte regjeringen at omtrent alle elever i norsk grunnskole har en egen digital enhet til skolearbeid. Den etterlyser derfor mer kunnskap om skjermbruken.

Dette er kanskje spesielt viktig etter pandemien, der nesten all kommunikasjon ble flyttet til skjerm.

Nyere studier viser nemlig at barn med høy skjermbruk har dårligere språkkompetanse enn dem med lav skjermbruk, i tillegg til at de har større risiko for dårligere fysisk og psykisk helse. Helsedirektoratet mener også at mye skjermbruk vil påvirke barnas søvn, konsentrasjonsevne og ikke minst deres sosiale liv.

Bevares ikke boktradisjonen, er jeg redd haugevis av informasjon vil gå tapt for fremtidige generasjoner, skriver Agnes Jansson.

Protestene blir stadig høyere

På grunn av utfordringer som dette har foreldre begynt å ta til orde. For de merker selv de negative konsekvensene av skjermbruken.

Eksempelvis ble et opprop fra over 6000 foreldre med blant andre skuespiller Ane Dahl Torp i spissen presentert for kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tidligere i vår. Disse krever handling og regler rundt skjermbruk i skolen.

Mye bruk av skjerm har altså allerede omfattende konsekvenser for barn og unges læring og helse. Dette må vi snakke om og ta til etterretning i skolepolitikken.

Man skal heller ikke underdrive verdien av et fysisk og analogt læremiddel i skolen – både i grunnskolen og i videregående opplæring.

Fordel med fysiske bøker

En fysisk tilknytning til stoff, kilder og læring kan nemlig bidra til en bedre forståelse og hukommelse hos leseren. I tillegg har ikke bøker moderne forstyrrelser som pushvarsler og hyppige bilde- og tekstoverganger.

Barn og unges lesevaner blir nemlig negativt påvirket av blant annet sosiale medier, som kan hindre elevens evne til å gå i dybden.

Konsekvensene av manglende leseteknikk og tekstforståelse er allerede synlig i høyere utdanning. Universiteter forteller at studenter sliter med å lese tyngre pensum.

Med økt bruk av bøker som kilde og læringsmiddel i skolen tror jeg man kan begrense denne negative utviklingen.

Mitt ønske om mer bruk av bøker i skolen er også motivert av den minkende leselysten hos barn og unge – både i skolen og på fritiden. Undersøkelser viser nemlig også at norske skoleelever stadig leser mindre, i tillegg til dårligere. Dette bekymrer meg.

Tenk på fremtidige generasjoner

Bøker er blant de essensielle delene i vår kulturarv og i vårt demokrati. De har vært en enorm kilde til kunnskap, historie og kompetanse gjennom århundrer og fortjener fortsatt en plass i moderne utdanningssystemer.

Bevares ikke boktradisjonen, er jeg redd haugevis av informasjon vil gå tapt for fremtidige generasjoner. Det vil være fullstendig historieløst.

Jeg ønsker ikke å bytte ut digitale løsninger for bøker, men skolen bør ta ansvar for at bøker forblir et viktig supplement i læringen, i kombinasjon med de digitale.

Det jeg vil, er å styrke bøkenes status og bruk i norsk skole. Ved aktivt å fremme lesing og bokbruk blant unge kan vi forbli et lesende og kompetanserikt folk.

