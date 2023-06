Opplæring i sidemål er viktigare enn nokosinne

Å spolera for språkkunnskapane til elevane ved å fjerna karakteren er ikkje ei brukande løysing, skriv Synne Solberg (21).

Veit du kor du kjem til å arbeide resten av livet?

21.06.2023 21:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

I eit Si ;D-innlegg 19. juni føreslår Johannes Strømberg, nestleiar i Agder Unge Høyre, å fjerna vurdering i sidemål fordi nokre avgangselevar kan få hovudmålseksamen annullert på grunn av tekniske problem.

Nokre av desse kan difor få éin hovudmålskarakter og to sidemålskarakterar på vitnemålet.

Men å spolera for språkkunnskapane til elevane ved å fjerna karakteren er ikkje ei brukande løysing.

Karakterar styrer undervisinga

Så lenge skulen er karakterbasert, er det karakterar som styrer undervisinga. Utan karakter i sidemålet vil det bli lett å nedprioritera det. Å læra både bokmål og nynorsk er noko av det grunnleggjande me gjer på skulen.

Å gjera sidemål til valfag, som Strømberg nemner, vil i beste fall gje elevane høve til å velja (eller velja bort) eit skriftspråk. Men skulen skal gje oss kunnskap til å ta sjølvstendige val.

Kva språk ein vil nytta resten av livet, er eit viktig val å ta. Når du faktisk har lært begge skriftspråka våre, har du fridom til å velja sjølv kva språk du vil nytta. Å ha eigen karakter i sidemål sikrar dette.

Relevant for alle

Dei som vil fjerna sidemål fordi dei hevdar at motivasjonen er låg, vil som regel ikkje fjerna fag som til dømes matte og tysk, sjølv om dette også er fag som mange mistar motivasjonen i.

Undervisinga i sidemål kan vera både god og dårleg, akkurat som i alle andre fag og emne. Dette er heller eit argument for å styrkja sidemålsundervisinga og sikra nok læremiddel på nynorsk.

Strømberg spør om sidemålet er relevant for alle. Det er det. For dei fleste er sidemålet nynorsk, men over ein halv million menneske nyttar nynorsk.

Nynorsk får større og større innpass fleire stader. Det vert brukt i bøker, aviser, kommunar og i staten – på mange ulike område over heile landet. Over ein halv million arbeidsplassar krev at du kan nynorsk. Veit du kor du kjem til å arbeide resten av livet?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!