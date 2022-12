Du kommer til å stå overfor mange valg – sørg for at det er du som tar dem

Hanna Faafeng Martinsson Deltaker i "Norges Tøffeste", 22 år

10 minutter siden

Hanna Faafeng Martinsson var med i årets sesong av «Norges Tøffeste» på NRK. Hun oppfordrer alle til å ta eierskap til sitt eget liv.

For seks år siden tok jeg et valg som bare var mitt.

Bevisstheten rundt hvorfor livet er blitt som det er blitt, og anerkjennelsen av at tilværelsen min er et resultat av valgene jeg har tatt, har vært helt avgjørende for meg. Både gjennom ungdomstiden og i utviklingen for å bli den jeg er i dag.

Jeg er redd for at jeg skal se tilbake på livet med anger når jeg blir gammel. At jeg angrer fordi jeg ikke tok de sjansene jeg hadde, da de var der. Målet mitt er at det ikke skal skje. Derfor måtte jeg på et tidspunkt ta ansvar for min egen tilværelse. Ansvar gjennom å ta valg som er bra for meg selv.

Det er min oppfordring til deg som leser dette: Ta eierskap til livet, fordi det er faktisk bare ditt. Og for alt vi vet, får vi bare én sjanse.

Fakta Julekalender: «Livsvisdom fra ungdommen» Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres med jevne mellomrom brukt mot dem. Men hva vet vi egentlig om livet deres? Hver dag frem til jul skal 24 unge mennesker dele av sin livsvisdom i Aftenposten. Kanskje kan flere lære noe av de unges erfaringer? Vis mer

Jeg var lei

For seks år siden tok jeg et valg som skulle vise seg å være med på å forme meg i stor grad. Ungdomsskolen nærmet seg slutten, og i likhet med mange andre skulle også jeg søke meg til videregående skole. I ti år hadde jeg gått på den samme skolen, og det var en stor del av min identitet.

Det var lite som sto i veien for at jeg kunne søke meg til skolen i nærområdet og bli i det samme miljøet. Jeg kunne latt være å bryte ut av de etablerte rammene og holde meg til det som var trygt og kjent. Det gjorde jeg ikke.

Det var ikke noe som var galt med livet slik det var, men jeg hadde mulighet til å utforske noe nytt. Jeg bestemte meg for å søke på en av sentrumsskolene i Oslo. Men valget var vanskelig. Jeg opplevde at oppfatningene andre hadde om hvem jeg var, sto i konflikt med den jeg selv ønsket å være.

Bildet er fra da Hanna gikk på ungdomsskolen.

Etter mange år med dans var det forventet at jeg skulle ta nivået videre og søke meg til danselinjen i sentrum. Men jeg var lei. Dansen hadde vært en så stor del av meg over lang tid, og jeg følte meg fanget. Kunne jeg ikke være noe mer?

Meg selv å takke

Dagen før søknadsfristen endret jeg søknaden. Jeg var usikker og redd for å skuffe dem som sto meg nærmest. Samtidig følte jeg meg ivrig og glad fordi jeg nå hadde bestemt meg. Jeg skulle gjøre bare det jeg hadde lyst til. Jeg søkte meg til realfag på Oslo Katedralskole.

For meg var årene på Oslo Katedralskole som for mange andre på videregående: Noen dager var fantastiske, mens andre dager ikke var like bra. På «Katta» var det et miljø der man kunne dyrke det særegne, og for meg var det nydelig. Men det er ikke poenget.

Poenget er at jeg tok et selvstendig valg. Gjennom å ta valg for meg selv kunne jeg ta kontroll over min egen tilværelse, samtidig som det ansvarliggjorde meg når det kom til min egen trivsel. I tillegg hadde jeg bygget opp en styrke til å ta nye gode valg - for min egen skyld.

Valget jeg tok, gjorde meg bevisst på at det er jeg, kun jeg, som kan bestemme hvor livet skal ta meg. Det gjorde meg bevisst på at det å bli værende i en situasjon man allerede er i, også er et valg.

Jeg håper også du kan bli bevisst på at du har et valg. Sannsynligvis har du allerede tatt mange av dem, og de har ledet deg dit du er i dag.

Så får du kjenne etter om der du er, er der du ønsker å være.

Fakta Tre kjappe med Hanna om jul: 1. Hva er desember for deg? – Desember for meg er peisvarme, pepperkakebaking og julemusikk. 2. Hva er den beste julebrusen? – Som den trofaste halv-svensken jeg er, så er min favoritt den svenske julebrusen «Julmust». Den har en krydderaktig smak og er ikke like søt som all annen brus. Hvis du vil prøve den ut, så kan den kjøpes i Norge på Ikea. 3. Du kan gi Aftenpostens lesere ett tips for en bedre juletid. Hva? – Gjør en ting du har hatt lyst til å gjøre lenge, og hjelp dem rundt deg til å ta gode valg for seg selv! Vis mer

