Å sitte på Forsvarets venterom fordi jeg har en annen etnisitet

05.03.2023 20:00

Spaltisten venter på sikkerhetsklarering for å gjennomføre førstegangstjenesten. Bildet viser rekrutter i gardekompaniet på Terningmoen ved Elverum.

Jeg har ingen anelse om hvordan livet mitt kommer til å se ut om bare noen måneder. Det tærer på meg.

Jeg skal egentlig inn i Forsvaret i juli, men sikkerhetsklareringen jeg må ha på grunn av bakgrunnen min, er ennå ikke godkjent.

Jeg skal ikke kalle det rasisme, men jeg skal være ærlig og si at det stikker i hjertet når jeg må sitte på Forsvarets venterom fordi jeg bærer en annen etnisitet enn vennene mine.

For her sitter jeg og ser på bilder og innlegg om vennene mine som har fått startet førstegangstjenesten rett etter videregående, mens jeg har fått beskjed om at jeg bare må vente på svar. Og det fordi jeg bærer en annen etnisitet.

Zaineb Abdulsatar 19 år gammel student i Barcelona, Spania, men kommer fra Trondheim. Har en mor fra Palestina og en far fra Irak.

Helene Sofie Smith

Osman Farah

Noah Gylver

Johannes Vang Les mer om dem her. Vis mer

Norges sikkerhet

Når jeg får beskjed om at jeg må sikkerhetsklareres for min arabiske bakgrunn, forstår jeg godt at det er snakk om Norges sikkerhet. Det er et tiltak som gjøres for å sikre Norge. Men hvordan dette blir utført i praksis, kan jeg ikke forstå.

Alle som skal inn i Forsvaret, må sikkerhetsklareres. Men hvis du har tilknytning til et land Norge mangler sikkerhetssamarbeid med, kan dette ta lengre tid. Det betyr at jeg ikke kan starte å planlegge hvordan livet mitt skal se ut de neste årene. Årene som for meg er svært essensielle. Årene hvor jeg har lyst til å gjøre så mye mer enn bare å vente.

For ikke å snakke om konsekvensen det vil få dersom sikkerhetsklareringen min blir avvist.

Oppfordrer til å ha en plan b

I 2021 var jeg 18 år gammel og skulle starte på mitt siste år på videregående. 24. august fikk jeg beskjed om at jeg skulle inn i Forsvaret i juli 2023 - nesten to år etter sesjonen. Nå er det fire måneder til juli, og først nå i januar har jeg fått mail om at arbeidet med sikkerhetsklareringen min har startet. Sikkerhetsklareringen som enkelte har stått frem i mediene og fortalt at de har ventet nesten to år på å få svar på.

I brevet jeg fikk tilsendt etter sesjon, oppfordrer Forsvaret oss med en annen bakgrunn om «å planlegge med andre alternativer enn militærtjeneste i fall man ikke får sikkerhetserklæring». Altså en plan b. Men med innrykk et helt år etter videregående, som i mitt tilfelle, er dette mye lettere sagt enn gjort.

Jeg har valgt å studere et årsstudium mens jeg venter på å komme inn i førstegangstjenesten. Om jeg nå må vente enda lenger på sikkerhetsklareringen, hadde jeg tatt helt andre valg etter videregående.

Det er oss Forsvaret trenger

Samfunnet vårt blir mer mangfoldig enn før, og Forsvaret må være med på utviklingen. Hvorfor starter de ikke med sikkerhetsklarering tidligere? Hvorfor kan ikke vi med annen bakgrunn komme på sesjon tidligere så Forsvaret får mer tid til å sikkerhetsklarere oss? Hvorfor får jeg ingen estimert ventetid så jeg vet hvor lang tid det kan ta?

Hvorfor kan ikke vi med annen bakgrunn komme på sesjon tidligere så Forsvaret får mer tid til å sikkerhetsklarere oss?

Å bli behandlet annerledes for den jeg er, er én ting, men hvor er tiltakene for å minimere de negative utfallene? Kanskje går sikkerhetserklæringen min gjennom raskt, og kanskje skal jeg inn i Forsvaret i juli, slik som planlagt. Men vi er allerede i mars, og ventingen og usikkerheten koster.

Ikke å ha noen anelse om hvordan livet mitt kommer til å se ut om bare noen måneder, tærer på meg. Ikke vet jeg hva jeg skal svare når folk spør hva jeg skal gjøre neste år, og ikke vet jeg om jeg skal planlegge noe annet.

Å sette oss flerkulturelle på venterommet på ubestemt tid gjør Forsvaret mye mindre attraktivt for oss med en annen bakgrunn. Og det er nettopp oss Forsvaret trenger flere av.

