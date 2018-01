Jeg tror jeg aldri før har lest så mange artikler om folk som har følt seg krenket som i 2017. Flere toppolitikere har påpekt at den norske befolkningen ikke må miste glimt i øyet eller bli humorløse.

For flertallet oppleves det kanskje som om de må liste seg forsiktig på tærne for ikke å tråkke på noen.

Men det er et problem med disse utsagnene. Å unngå krenkelser er nemlig veldig lite komplisert.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Krenkelsene er problemet

Problemet var nemlig ikke at enkelte mangler evnen til å le av seg selv. Problemet var at enkelte mangler respekt for den amerikanske urbefolkningen, som er blitt utsatt for assimilering og folkemord.

Problemet var manglende respekt for folkedrakten de bærer med stolthet. Det er ikke et kostyme når de har måttet betale med blod i 400 år.

Problemet var ikke at noen tok opp gammel historie og overreagerte på at H&M brukte en mørkhudet modell i en «apegenser». Problemet var at «ape» ble brukt som del av en systematisk undertrykkelse i noe av menneskets mørkeste historie. Enkelte var også ignorante nok til ikke å forstå at «ape» fortsatt blir bevisst brukt for å dehumanisere.

Problemet bak #metoo-kampanjen var heller ikke at noen er for pripne og sårbare for «oppmerksomhet». Problemet var at ikke alle klarte å tolke ordet «nei» eller hvordan en skulle behandle hverandre med respekt.

Problemet er ikke at vi snakker om krenkelser, problemet er at krenkelser finner sted.

Reddet av den hvite mann

Stemmene til de som snakker ut om disse problemene, blir dessverre overdøvet av brølingen til dem som mener vi overreagerer. Det er viktig at når minoritetsgrupper snakker ut om sin oppfatning av en hendelse, er det deres oppfatning og opplevelse som skal bli prioritert.

Vi andre skal ikke fortelle dem hva de får lov til å føle seg krenket av.

Vi skal heller heie dem frem slik at de får et enda større publikum når de forteller om hva som ikke har plass i samfunnet vårt.

Siden flere nå frykter at vi skal bli triste, selvhøytidelige og miste evnen til å le av oss selv, ser jeg frem til at den hvite mannen skal redde oss fra dette.

Det privilegerte flertallet er hjertelig velkommen til å vitse kjærlig om egen kultur og historie.

Hittil har det sett ut som at den type humor ikke er like underholdende som å le av sårbare grupper.

#Krenk2017 var ekstremt på tide og morsomt å være med på. Så mange stemmer kommer sammen for å snakke ut om ubehagelige hendelser. Enda morsommere var det da de privilegerte ble krenket da vi prøvde å rydde opp i samfunnet.

Så jeg håper vi tar med oss krenkelsesåret videre i 2018. Jeg håper vi fortsetter å snakke om krenkelser. Jeg håper vi skriker om krenkelsene til vi blir så rustne i stemmen at vi høres ut som menn. Kanskje en mannestemme blir vi tatt på alvor.

