Det er sant at unge menn sliter på områder hvor kvinner ikke gjør det, slik Gunnar Sannan forklarer i sin artikkel i Si ;D. Men å peke ut feminismen som menns hovedfiende #1 i sin kamp mot likestilling er et utgått poeng. Kjønnsulikhet er et mye mer nyansert problem enn som så.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Et aspekt ved feminismen som ikke snakkes mye om, er å fremme det som tradisjonelt er ansett som kvinnelig: Omsorg, ydmykhet, vennlighet og følelsesliv.

Det er «lov» for kvinner å være litt som menn, å gå med bukser, like sport og motor, være «en av gutta». Det er ikke like enkelt for menn å være mer som kvinner. Tvert imot fører dette oftere til uthengning enn støtte.

Privat

Dette resulterer i en kultur hvor menns viktigste oppgave er å bevise hvor maskuline de er. Spøken om at feminister drikker menns tårer er egentlig ikke morsom. Menn gråter jo ikke.

Jeg vil ikke at menn skal slutte å klage. Det er helt riktig viktig å kjempe mot urettferdighet. Også den som rammer menn.

Hadde kvinner fått mildere straff enn menn i kriminalsaker som ligner, dersom kvinner ikke ble sett på som svakere og mer uskyldige enn menn? Hadde menn vært like ofte tatt selvmord dersom det var sosialt akseptert for dem å uttrykke følelsene sine, vise svakhet og søke hjelp?

Vi må gi rom for menn som viser følelser og ellers beveger seg utenfor det som er ansett som normen. Snakk med kompiser om hva du føler. Vær åpen for å lytte til dem. Gråt litt sammen. Eller stå frem som feminist. Hvis menn skal få det lettere, må også kvinners posisjon, og alt som assosieres med kvinner, styrkes.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.