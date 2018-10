Mediene skriver ofte om kriser, likevel finnes det utrolig mange flere kriser i verden enn det mediene opplyser om. En av disse er at ett av tre land ikke har råd til vaksine mot lungebetennelse, ifølge Leger Uten Grenser.

Lungebetennelse er ifølge Norsk Helseinformatikk en infeksjonssykdom i lungevevet. De fleste tilfeller er milde, men kraftige lungebetennelser kan være alvorlige, og noen ganger kan de også true liv. Det er en relativt vanlig sykdom, og hvert år dør ca. 900.000 mennesker av lungebetennelse.

Har tatt patent på sprøyten

Av alle verdens sykdommer er det lungebetennelse som dreper flest barn i verden. Hvorfor er det slik? Hva er det som gjør at så mange mennesker dør av en slik sykdom? Saken er så enkel som at mange ikke har penger til vaksinen, men igjen, hvorfor?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

De to selskapene GSK og Pfizer, som er de to eneste i verden som utvikler denne type vaksine, har valgt å ta patent på sprøyten. Dette fører til at ingen andre legemiddelprodusenter kan lage denne type medisin.

Produsentene har dermed ikke konkurranse og kan selv bestemme prisen. Fra 2009 til 2018 har de to selskapene til sammen tjent 42 milliarder dollar på salg av vaksinen.

Vi må opplyse verdens befolkning

Leger Uten Grenser har i flere år prøvd å forhandle med de to selskapene. Uansett hvor hardt de prøver, nekter selskapene å senke prisene på vaksinen. De har til og med gått rettens vei mot legemiddelindustrien, uten å lykkes med å få prisen ned.

I 2016 ble en underskriftskampanje sendt til selskapene. Hele 416.000 mennesker skrev under, og først da gikk selskapene med på å senke prisene.

Selv om prisene er senket, er de på ingen måte lave. Fortsatt er det mange barn og voksne som dør av denne sykdommen. Selv om underskriftskampanjen bidro til å senke prisene noe, er dette en av verdens største glemte kriser.

Vi må opplyse verdens befolkning. Jo flere som vet, jo færre dør.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.