Fikk du med deg Greta Thunbergs klimatale? Hun var sint og forvirret over de voksne. Over hvordan de voksne ikke klarer å ta ansvar når det virkelig trengs.

Jeg er også forvirret og sint. Hvorfor er det så vanskelig å være muslim? I familien min er vi opptatt av halalmat. Jeg hadde ikke tenkt så mye over hva det egentlig betyr. Men for noen uker siden annonserte Matpunkt.no, en bedrift som skaffer halalmat til muslimer i Norge, at de tilbyr håndslaktet halalkylling uten bedøvelse.

Skjermdump

Hvorfor må jeg spise kylling som må lide, for at jeg skal kunne være en god muslim? Jeg vil jo ikke at noen dyr skal lide unødvendig.

Privat

Det jeg er redd for, er at folk skal tenke dumme tanker om oss muslimer og tro at vi liker å spise dyr som er slaktet uten bedøvelse. Jeg er redd for at når jeg kommer på skolen, så skal folk i klassen eller andre på skolen komme til meg å si at jeg er muslim og derfor støtter slakt av dyr under lidelse.

Hva skal jeg svare da? Jeg kjenner jo ikke så godt til de religiøse tekstene og ulike fortolkninger.

Fakta: Hva er halal? Halal er et begrep innen islam som betyr tillatt.

Begrepet er mest brukt om mat og slaktemetode.

Mange mener at en rettroende muslim ikke kan spise kjøtt som ikke er tilberedt etter halalskikk. Kilde: Wikipedia

Kanskje er det viktig at personer med kunnskap kommer på banen for å avklare om den kyllingen må lide for at jeg skal kunne kalle det halal.

I mellomtiden har jeg gjort meg opp min mening. Jeg liker ikke at noen dyr skal lide unødvendig på noen som helst måte. Jeg liker ikke tanken på at dyrene jeg spiser nå, har opplevd smerte og lidelse.

Kanskje kan jeg, som Greta Thunberg, minne den voksne generasjonen i det muslimske miljøet om at de nå må ta litt ansvar og ta hensyn til dyrene? Jeg er sikker på at det finnes bedre alternativer.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.