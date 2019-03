15. februar skrev Markus Refsdal følgende på Si ;D om klima: «Jeg tror ikke ett sekund at politikerne og makteliten kommer til å få ut så mye som en finger før det er altfor sent.»

Noen dager senere skrev Haldis Tjeldflaat Helle i Natur og Ungdom: «Jeg tror ikke tusenvis av ungdommer streiker skolen for å bli tilbudt å delta på enda et møte hvor de voksne kan ta bilde med ungdommene og fortelle dem at det er fint at de engasjerer seg.»

I stedet for å streike og overse hva politikerne faktisk gjør, synes jeg dere heller kan fokusere på hva dere selv gjør for klimaet, ettersom regjeringen allerede gjør en god jobb. Dere bygger usunne og usaklige holdninger. Vi ungdommer blir invitert til klimatoppmøter, og det er noe dere bør være glade for.

Det er tross alt en strålende mulighet til å påvirke politikken.

Svartmaler forholdene

Jeg synes generelt norske politikere og mediene er flinke til å gi ungdommen en stemme.

Vi har større innflytelse enn vi er klar over.

Men dere kan ikke forvente at det dere står for, er noe som Stortinget kommer til å vedta. Hvis dere fremstiller det som om politikerne ikke bryr seg om klima og miljø, så kan dere ikke forvente å bli tatt på alvor.

Det er bra at dere demonstrerer, men vi må huske at dette er en verdensomspennende bevegelse til tross for at forholdene i de forskjellige landene varierer.

Vi må slutte å svartmale forholdene her i Norge.

En gradvis omstilling

Norge står bak en minimal andel av klimautslippene i verden, men vi må likevel gradvis omstille samfunnet til å bli enda mer bærekraftig. Vi har kommet mye lenger enn de fleste andre land.

Vi går gradvis over til fornybare og ikke-forurensende energikilder. Vi er det mest elektrifiserte landet i verden på biltrafikk. Vi vil sannsynligvis bli et pionerland når det kommer til elektrisk luftfart.

Regjeringen legger til rette for at det skal bli enklere og billigere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Politiske tiltak og samfunnsendringer tar tid, uansett hvordan du vrir og vender på det.

Vi kan ikke endre klimaet over natten, det krever en gradvis omstilling.

Husk at en bærekraftig utvikling skal imøtekomme dagens behov i tillegg til å legge til rette for fremtidige generasjoner. Med Venstre i regjering er det god grunn til optimisme.

Innleggsforfatteren er medlem av Unge Venstre.

