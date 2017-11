Jeg er ikke interessert i å leve i et samfunn fylt av svake, uspiselige menn som lar sin egen usikkerhet, umodenhet og tomhet gå ut over andre.

Jeg kan ikke lenger gjemme meg bak at jeg selv aldri har deltatt. For jeg har latt det gå ubemerket hen i samtaler jeg har vært del av.

Jeg har stått og sett på bekjente seksualisere og objektivisere venninner, mens jeg har tiet og bøyd hodet. Stått og stirret passivt i gulvet. I skam, men likeså holdt munn.

På grunn av sånne som meg kommer de seg vanligvis unna.

Overgrepene blir bortforklart og unnskyldt. Vi kommer opp med grunner og årsakssammenhenger. Vi synes synd på dem som blir rammet. Etter det holder vi kjeft.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Lar det heller gå

Jeg er lei av at vi skal «synes synd» på jentene som blir rammet, mens vi ikke tar tak i de ansvarlige. Jeg er lei av å høre om hvor stakkarslige ofrene er. For de er ikke så stakkarslige, de er sterkere enn både deg og meg.

Medfølelse og gode ord hjelper lite når ingen tar tak i det virkelige problemet: oss gutta.

For en dag er det kjæresten din, konen din eller datteren din. Gjerningsmannen kan være bestevennen din, sønnen din eller faren din.

For min egen del kom bristepunktet forrige fredagskveld. Kjæresten min var ute på byen da en eller annen ekkel fyr plutselig kløp henne i rumpa.

Dette var ingen stor ting, men for hennes del opplevdes det som ubehagelig og krenkende. Hun følgende setning til meg i etterkant: «Vennen min, det går bra! Ikke la det ødelegge.»

For hvem gidder å la en eller annen idiot ødelegge hele kvelden? Vi lar det heller gå. Han vokser det nok av seg. Umodenhet. Ignorerer vi det, slipper vi å la det plage oss noe mer enn nødvendig.

Gjør mer

Folk vokser ikke av seg adferden, de vokser den til seg. Men det handler om så mye mer enn denne enkelthendelsen med kjæresten min.

Mener vi virkelig at vi gutta er for kåte, umodne og besitter så liten selvkontroll at vi ikke klarer å la være å klå på dem vi liker synet av? Da har du tristere tanker om mitt eget kjønn enn meg.

Vi menn gjør ikke nok. Jeg har ikke gjort nok. Vi må slutte å unnskylde oss. Slutte å la ting gå.

Det er på tide at vi bringer ukulturen på banen, på tide at vi har en skikkelig prat om problemet. Det er på tide å skjære ukulturen bort. Kun det som bringes frem i lyset, kan korrigeres.

Mann deg opp. Si ifra at du er uenig når de rundt deg oppfører seg feil. Slutt å gjemme deg i troen på at gutter er gutter. La oss tenke høyere tanker om oss selv. Jeg skal i hvert fall det.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.