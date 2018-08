Jeg er så ekstremt lei av å måtte flytte meg vekk fra benken ved busstoppet, lei av å måtte holde pusten mens jeg vandrer rundt i min vakre by, lei av at noen personers valg skal påvirke andre personers liv og helse.

For min del er det faktisk helt greit at du velger å røyke, for ja, det er ditt valg, du har friheten til å velge å røyke! Men med en gang det går utover andre, som voksne, tenåringer, barn og spedbarn, så mener jeg at det er langt ifra greit.

Med en gang du tenner den røyken, med en gang du tar det første trekket, puster inn og blåser ut, så tar du faktisk friheten fra alle personene rundt deg. For de har friheten til å velge ikke å røyke, men plutselig blir de passive røykere.

Den engelske filosofen John Locke sa en gang: «Min frihet slutter der din frihet begynner». Tenk på det neste gang du tenner en røyk.

Alle skal ha rett til å gå, sitte eller stå i det offentlige rom uten at helsen blir satt på spill. Så vær så snill og tenk deg om før du tenner den røyken.

Jeg slår et slag mot offentlig røyking for de 450 menneskene som dør av passiv røyking i Norge hvert år.