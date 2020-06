Jeg har sittet med en klump i magen helt siden jeg fant ut at Aurora skulle opptre på Amnestys støttekonsert for kampen mot rasisme 7. juni. November 2019 hadde nemlig Aurora to konserter i Israel, til tross for at dette brøt en lang, norsk tradisjon med kulturell boikott av Israel.

«Vær så snill, ikke opptre i Israel», bønnfalt fans, Palestinakomiteen og norske og palestinske artister. Men Aurora valgte å trosse dette og opptre på Barby-klubben i Tel Aviv, dagen etter at palestinske myndigheter melder om at 32 mennesker er drept av israelske soldater i Gaza.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Under Gazamassakren i 2014 ga de ut gratis T-skjorter for å hylle soldatene som deltok med skriften «Fuck you, we’re from Israel». Rundt 2.200 mennesker, hvorav cirka 500 av dem var barn, ble drept i den konflikten.

Skjulte konserter i Israel

Det virket som Aurora og manageren lenge prøvde å dysse ned konsertene fordi de selv skjønte at det de gjorde var galt. Når det ble kjent, bønnfalt palestinske og norske mennesker henne om å la være. Responsen hennes?

«Jeg er humanist, ikke politiker.» Det argumentet holdt heller ikke spesielt lenge, nå som hun har vist seg å være samfunnsengasjert likevel.

Som hun selv sier til sitt forsvar så har hun hatt konserter i andre land med problematisk styresett og holdninger, så hva er det som gjør Israel så annerledes?

Israel er ikke det eneste landet som begår brudd på menneskerettigheter, men at urett skjer andre steder, er ikke god nok grunn til ikke å engasjere seg for palestinernes rettigheter. Israel er også et helt spesielt tilfelle. Det er et land hvor et folkeslag blir stilt høyere enn et annet.

Må legge press

Verdens stater bruker sanksjoner og diplomati i veldig liten grad for å straffe Israel for brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Det palestinske folk ber om boikott. Det er et av deres viktigste, ikkevoldelige våpen i kampen for frihet, rettferdighet og likeverd og mot okkupasjonsmakten! Forutsatt at artister som Kygo, A-ha og Aurora ikke bryter den.

Under forrige apartheidregime sto verden sammen og deltok i en kulturboikott som var en stor grunn til at apartheidregimet i Sør-Afrika ble avskaffet. Dette beviser at boikott fungerer! Det palestinske folk som kjemper mot en apartheidstat for å overleve, har bedt om boikott av Israel. Det aller minste vi kan gjøre, er å respektere det.

Mot palestinerne

Når Aurora velger å opptre i Israel, stiller hun seg på Israels side om hvorvidt boikott er riktig eller ikke. Hun stiller seg mot det palestinske folk. For sivilsamfunnet i Palestina er dette et spørsmål om å overleve som et folkeslag.

Auroras hovedargument er at hun ønsker at flest mulig skal få høre musikken hennes. Da setter hun sin egen musikk over palestinernes rettigheter.

