Tidligere har ondskap blitt begrunnet gjennom et gudsbegrep, men i vår tid er ikke dette relevant i samme grad. Vi har beveget oss over til et samfunn der menneskers handlinger hovedsakelig blir tolket som et produkt av deres arv og miljø.

Er dermed også onde handlinger et produkt av arv og miljø? Altså ting som vi ikke har en mulighet til å kontrollere? Eller finnes det en måte å holde seg unna ondskapen på?

Helmine Syvertsen

Ikke en Disney-film

Selv om det kan argumenteres for at vi lever i en god verden, er det noe som ikke gjør verden til en Disney-film. For eksempel finnes det insekter som bruker hele livet sitt på å bore seg inn i barns øyne for å gjøre dem blinde.

Insektet prøver kun å overleve i sitt miljø, og de fleste vil derfor ikke mene at insektet er en ond skapning. Verden har bare ikke noe moralsk kompass den lever etter. Den anser alle handlinger som nøytrale. Det er bare vi mennesker som oppfatter handlingene som onde gjennom vårt kompass.

Kan denne logikken overføres fra insektet til mennesket og gjøre oss uskyldige i verdens nøytrale øyne?

Enkeltpersonens ondskap vil da gå ut på hvordan vi takler impulsene vi har om å gjøre onde handlinger sett ut ifra vår egen moral. Vår eneste måte å kjempe mot vår iboende ondskap vil være å enten handle eller ignorere slike impulser. Denne evnen kan allikevel kun eksistere hvis vi tar fri vilje for gitt.

Avhenger av fri vilje

Hvis du ikke har fri vilje, kan mange argumentere for at du er maktesløs til å ta egne valg. Dette synet ville dermed forkaste alle tanker om å handle moralsk hos mennesket. Dette ville mest sannsynlig ledet til et samfunn uten moral.

I et slikt samfunn ville nok mange brukt sin manglende makt over sin egen moral som unnskyldning for å utføre onde handlinger. Dermed blir tanken om at mennesket kan styre sin egen moral et middel som hindrer ondskap.

Vi har altså muligheten til å kontrollere faktorene som gjør at vi begår onde handlinger. Hvis vi vet at vi har denne makten, kan vi også unngå å gjøre ondt.

Født godhjertet også

Kanskje det ikke finnes en helt objektiv ondskap å slåss mot, men at mennesket har en felles forståelse av hva som er ondt. Og gjennom fri vilje har man mulighet til å håndtere ondskapen.

Egoisme og egenvinning er begge egenskaper som ligger i mennesket gjennom evolusjonen, men det er ditt valg om å vektlegge verdiene du er blitt tildelt i størst mulig grad. Dette er den lille makten vi har over det onde.

Jeg tror altså ikke at det finnes en kraft av ondskap i mennesket, men at den fremkommer som et produkt av verden vi lever i og hvordan vi forholder oss til de moralske valgene vi tar.

Mennesket er ikke kun født med onde egenskaper, men også med altruisme og godhjertethet. Det er vårt moralske ansvar å prøve så godt vi kan å utnytte disse idealene til det fulleste.

