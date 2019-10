Det å kunne programmering er blitt veldig viktig. Jeg skrev min første kodelinje da jeg var omtrent ni år. Her er mine tips til deg som har lyst til å lære deg å programmere.

Lær på egen hånd

Programmering er å skrive kode som deretter tolkes av en datamaskin og er grunnen til at alt fra selvstyrende biler til Facebook fungerer.

Privat

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det er ikke sånn at du må gå på skole for å lære deg programmering. De fleste skoler lærer gjerne bort de mest utbredte programmeringsspråkene, som JavaScript, Python eller HTML. Om du vil lage dine egne apper og spill, er ikke disse programmeringsspråkene de beste å velge blant.

Jeg vil derfor anbefale deg å jobbe med programmering på egen hånd. Det finnes masse gode videoer, bøker og dokumentasjon på nettet som kan lære deg alt du trenger å vite for å bli god. Ved å prøve og feile vil du kunne lære masse av feil du har gjort tidligere.

Google det du lurer på

Å lære et nytt programmeringsspråk kan virke stressende og vanskelig. Jeg kjenner meg godt igjen i det, og jeg har flere ganger gitt opp fordi jeg trodde det ikke var mulig å lære seg å programmere.

Det er viktig å fortsette selv om det kan virke vanskelig eller umulig å få til. En viktig ting man kan gjøre om man sitter fast, er å google det man lurer på.

Det er lett å tenke at dette virker uprofesjonelt, men jeg kan love deg at selv de som jobber med programmering på fulltid, bruker stadig Google for å finne god dokumentasjon og kodesnutter de kan bruke.

Flere av de beste utviklerne ble ikke berømte på grunn av sine resultater på skolen, men fordi de valgte å gjøre en innsats på egen fritid.

Mange droppet til og med ut av skolen. Likevel greide de å skaffe seg en karriere.

Jeg sier ikke nødvendigvis at alle burde droppe ut av skolen, men hvis du brenner for å bli en utvikler, er det innsatsen du gjør på egen hånd, som teller.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.