Da jeg var 13 år, ville jeg gjøre noe rebelsk og drastisk. På barne-tv fortalte de meg at å bli vegetarianer var noe folk reagerte veldig på, så dette var midt i blinken for en ikke så veldig tøff i trynet tenåring som meg!

Jeg forventet frustrasjon og tilsnakk fra foreldrene mine, men responsen var liten og nesten nøytral. Dette var så frustrerende at jeg fortsatte mitt dårlige forsøk på rebelsk oppførsel.

Jeg satte meg ned på jenterommet og begynte å søke litt rundt på nettet om hva jeg egentlig hadde kalt meg den siste uken. Det var da det gikk opp for meg: Bacon, fårepølse, salami, karbonade. Dette var dyr. Dette var dyr som jeg elsket så høyt, og jeg hadde aldri klart å tenke slik før.

Nå har jeg vært vegetarianer i seks år. Det kan være vanskelig for ikke-vegetarer å forstå vegetarianere. Vi mennesker liker ikke forandring, og vi hater når noen forteller oss hva vi skal gjøre.

Jeg vil ikke fortelle dere hva dere skal gjøre, men heller informere dere om det å spise mindre kjøtt. Det er noe mange vil, men tanken kan være skummel og føles uoverkommelig.

Så her kommer det: Marie Sulens guide til hvordan akkurat du kan spise mindre kjøtt.

1. Hva skal jeg ha til middag?

Ikke vær redd for å prøve nye ting! Det er mange gode vegetartilbud som i frysedisken. Det er pølser, karbonader, kjøttdeig, snitsler, kjøttboller og så videre. Prisen kan variere. Om det ikke går innenfor ditt budsjett, kan man alltids lage vegetarmaten selv. Å google vegetaroppskrifter kommer man langt med!

2. Ikke sats for stort

Mange starter med enorme forventninger og satser alt på å kutte ut kjøtt, for å så bli demotivert når de møter utfordringer. Men du må ikke tenke så stort. Ta én dag av gangen, og om det blir for mye, ta et måltid av gangen. Det er aldri feil å prøve.

3. Tenk på forskjellen du gjør!

De måltidene du velger vekk kjøttet, tenk på dyrene du har spart, klimautslippene du ikke er en del av. Du vil også merke at du føler deg mer opplagt, får mer energi og ikke får den tunge følelsen etter et måltid!

4. Ikke bekymre deg

Det stemmer ikke at man MÅ spise kjøtt for å få i seg essensielle stoffer. Alt du trenger, finner du i grønnsaker, nøtter, bønner og linser. Og nei, protein er ikke et problem. Det er noen næringsstoff du må fokusere litt ekstra på, som vitamin B12 og jern, men om du er flink å spise egg, melkeprodukter og soya, skal alt gå helt fint.

5. Jul og fest

Om du ikke får en fin jul uten julemiddagen, så spiser du den. Om du føler det er dårlig gjort mot bestemor å takke nei til maten hun har laget, så ring henne på forhånd å si at du tar med din egen mat, eller spør om hun vil lage noe annet til deg. Dette har aldri vært et problem etter min erfaring.

Det kan hende noe av favorittmaten din ikke er vegetar. Men ikke tenk at du aldri kan spise dette igjen, det blir bare demotiverende. Tenk heller: «Om jeg spiser vegetar på mandag, kan jeg spise kylling på tirsdag». Prøv å finne nye ting du elsker å spise som er vegetar!

Nattmat kan være en utfordring. Men kebabsjapper har ofte falafel, los tacos har vegetartaco, og det slår heller aldri feil med «fries». Fries er din beste venn.

Ikke bli selvgod

Det er ikke så vanskelig å ha en mer kjøttfri-miljøvennlig-dyrevennlig hverdag, man må bare huske at det ikke handler om å være best. Du skal aldri bli vegetarianer om du ikke vil. Du må finne hva som føles riktig for deg.

Og jeg kan love deg at om du har klart å bli fullstendig vegetarianer og trives med det, kommer du ikke til å angre. Bare ikke bli for selvgod, ingen liker en selvgod vegetarianer.

