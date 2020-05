Jeg vet ikke om jeg burde ha skrevet dette, men jeg har samlet opp mot til å gjøre det likevel. Jeg er student, og jeg savner å være med andre mennesker. Jeg savner å klemme venner og familie. Jeg savner å spille fotball og spise is.

Vil bare gi en klem

Jeg savner å kunne gå på restaurant med venner. Jeg savner å sitte på en brygge og spise jordbær. Jeg savner vennene mine veldig. Er det noe jeg har lært i denne tiden, er det å ikke ta for gitt vennskap og hvor mye familien er til stede.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg er en av dem som ikke har vært mye med vennene mine i denne tiden. Jeg er en av dem som virkelig har fulgt Folkehelsesinstituttets råd. Jeg har vasket hendene og holdt avstand.

Jeg har sittet mye hjemme. Mye med eksamen, men også litt foran TV-en. Jeg har snakket i mobiltelefonen med venner, men tro det eller ei, jeg trenger å se dem i virkeligheten. Jeg synes det fremdeles er kjempevanskelig. Jeg skulle ønske bare jeg kunne klemme dem nå.

De som ikke bryr seg

Men jeg har også syntes at det har vært vanskelig å se på dem som har levd et helt normalt liv. Da snakker jeg ikke om de som jobber på matbutikker eller på sykehus, for dere har virkelig gjort en fantastisk jobb. Jeg snakker om de som ikke bryr seg om reglene.

Privat

Jeg har lært at jeg burde bry meg mer om de som har det slik til vanlig. De som faktisk ikke kan gå ut og møte mennesker. De som har mistet mange venner. Kanskje kan man ta med jordbær eller sjokolade til en venn bare for å fortelle dem at man virkelig bryr meg om dem?

Jeg vet at mennesker faktisk nå sitter hjemme. Jeg vet at mennesker ikke har det bra. Jeg vet at mennesker ikke takler dette. Og vet du hva? Jeg bryr meg om akkurat deg!

Ikke helt oppdatert på koronaviruset? Se vårt direktestudio

En klapp

Du som sitter hjemme og ikke har det bra. Du som virkelig har fulgt disse rådene og fortsatt gjør det. Jeg synes at akkurat du og jeg fortjener en klapp. For vi har gjort en utrolig viktig jobb.

Det er mange i Norge som også har det som oss. Vi må stå sammen på avstand, og vi må fortsatt tenke at vi gjør en veldig god jobb. Barn, ungdom og unge voksne har lett for å kjenne på ensomhet. De føler virkelig at livet er her og nå.

Jeg mener derfor vi fortjener en klapp!

Les mer fra Si ;D:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.