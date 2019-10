Fremtidens fremkomstmiddel er tog, ikke fly!

Samferdselsgruppen til Natur og Ungdom har i høst vært på togturné i Sør-Norge. Formålet med turneen var å spre budskapet om fordelene med tog. Vi ville fokusere på nordmenns reisevaner.

Mange av aksjonene har gått ut på å takke togreisende for at de velger å reise miljøvennlig. Det er flott å se hvor mange som velger å ta tog fremfor fly eller bil.

Samtidig er det tydelig at enda flere ville valgt tog om pris og reisetid hadde blitt redusert og dersom avganger og kapasitet hadde økt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Utsolgt og dyrt

I løpet av turneen har vi vært innom Førde, Voss, Bergen, Stavanger, Egersund, Flekkefjord, Kristiansand, Kongsberg, Moss og Hamar. Vi har holdt aksjoner og skoleringer sammen med Natur og Ungdoms lokallag.

Mange kom opp til oss og sa det var veldig bra at noen retter oppmerksomhet mot denne problemstillingen. Men de vi møtte, fortalte også at de ikke alltid tar toget fordi det er utsolgt eller for dyrt. Eller fordi de rett og slett ikke har tid.

Nordmenn er europamestre i flyreising. Vi ligger på førsteplass når det kommer til innlandsflyvninger per innbygger. Slik kan vi ikke fortsette!

Kortere reisetid

De mest trafikkerte flyrutene i Norge i dag er strekningene Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger. Dette er strekninger som også har tog som reisealternativ. Mange velger likevel fly fremfor tog på grunn av kortere reisetid.

Natur og Ungdom

Å redusere antall flyreiser og erstatte reisen med tog er det beste klimatiltaket vi som enkeltpersoner kan gjøre. Men i dag er togtilbudet i Norge for dårlig. Det er ikke et reelt alternativ.

Regjeringen er nødt til å satse på høyhastighetstog slik at tog kan bli konkurransedyktig med fly.

Ungdom vil ta ansvar

Ungdom har også lyst til å kutte i flyreiser. I vår gjennomførte Natur og Ungdom sammen med Ipsos en spørreundersøkelse som viser at ungdom vil ta ansvar. 35 prosent av respondentene mellom 8 og 19 år svarte at de enten var svært eller meget villig til å fly mindre av hensyn til klima.

Det er viktig at regjeringen tar ansvar for at togtilbudet i Norge blir konkurransedyktig slik at disse ungdommene kan velge miljøvennlige reiser når de blir eldre.

I andre europeiske land, som blant andre Sverige og Frankrike, har en sterk jernbane lenge vært en stor satsing.

Her i Norge planlegger man derimot å bygge store motorveier og en tredje rullebane på Oslo lufthavn diskuteres. At Norge prioriterer «monstervei» og rullebaner som skal stimulere til økt flytrafikk fremfor et bedre togtilbud, er helt bak mål.

Fremtidens fremkomstmiddel er tog, ikke fly!

– Matilde Løvvik (20), Even Mjaaland (21), Lea Nesheim (18), Morten Hansen (19) og Johanne Frost Klepp (21)

