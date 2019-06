Sosiale medier er ikke kun et verktøy for å sette seg selv i det beste lyset som mulig. Sosiale medier er også en opplysningskanal, et sted man kan spre viktige budskap. De siste dagene har sosiale medier vist nettopp hvor viktige de kan være.

Innlegg om massakren i Sudan har spredt seg som ild i tørt gress. Bilder deles av gråtende barn, og RAISE AWARENESS står skrevet i store bokstaver. Emneknaggen #BlueForSudan deles hyppig.

Profilbilder, som vanligvis viser pene, smilende ansikter, byttes ut med en mørk blå farge.

Gjemt bort

Etter å ha vært innom Instagram tar jeg en tur innom VG.no. Forsiden viser ingen (!) overskrifter som inneholder ordet «Sudan». Selv ikke når jeg skroller helt ned til bunnen, har jeg kommet over noen artikler om massakren.

Jeg sjekker Dagbladet og andre store aviser i Norge. Ordet «Sudan» står ikke skrevet noe sted. Kanskje det er «fake news» på sosiale medier, tenker jeg, og søker «Sudan massakre» opp på Google.

Men, jo, Google gir meg artikkel på artikkel om de fæle angrepene i Sudan. Artikler skrevet av VG, NRK og andre store aviser.

Så hvorfor har det seg slik at disse artiklene er gjemt bort? Hvorfor må jeg bruke Google for å finne ut hva som skjer i Sudan?

Avis vs. blogg

Hva er det som er så mye viktigere at det tar plassen i nettaviser? Jo, for eksempel Ulrikke Falchs nye tatovering, hvordan gå ned i vekt, at Sophie Elise tok med faren sin på ELLE-festen, at kona til Justin Timberlake var på et møte for vaksinemotstandere. Eller kanskje du synes det er veldig interessant å lese om at Finn Schjøll skal selge huset?

Er dette virkelig viktigere å opplyse om? Jeg synes det er skammelig for journalistikken at nettavisene i stedet for å skrive om humanitære kriser som rammer tusener, heller velger å skrive om influensere.

Nettaviser skal ikke være bloggere som må «clickbaite» seg til toppen. Nettaviser er aviser, og de skal opplyse befolkningen. De skal spre viktig informasjon som bør være kjent for allmennheten. Artikler skal skrives om det som faktisk skjer i verden.

Enkelt å få med seg

Og når disse artiklene skrives, og de er av stor betydning, må de få en plass. En plass der de synes. En plass der de som er innom og sjekker nettavisene, faktisk ser dem. De skal ikke være gjemt bort under «nyheter» og deretter «utenriks».

For å spre budskap må budskapet vises frem, det må være enkelt å få med seg. Så kan kanskje Finn Schjøll, Sophie Elise og de nye trendy sandalene få plass litt lenger ned på siden.

Om journalistene ikke vil at sosiale medier skal ta over jobbene deres, må de jaggu meg få rumpen i gir. For akkurat nå er det ungdommene på Instagram og Twitter som gjør journalistjobben aller best.

