Terror har ingen landegrenser. Terrorisme er heller ingen religion, etnisitet eller enkeltperson.

Terrorisme er en holdning som må bekjempes, først og fremst med fred, samhold og kjærlighet.

Etter ti lange år med blodig borgerkrig, klarte Sri Lanka å bygge seg opp igjen.

Både økonomien og infrastrukturen har tilrettelagt en samling av alle kanter på øya, fra langt i nord til dypt i sør.

I de senere årene er det også blitt kjent som et ferieparadis både for dem som søker luksus, og de som vil backpacke rundt på den mangfoldige øya.

Likevel rammet grusomheten flere steder i det lille, tilsynelatende rolige, men tettbefolkede landet.

Å være så langt unna og føle seg hjelpeløs er en umiddelbar effekt av terror.

Men det brer seg en varme over folk i hele verden. Et samhold av likes, delinger og Insta-stories. For vi har kanskje kjent på det selv. Vi vet hvor grusomt uvitenhet kan være.

Forbi religion og etnisitet

I dag tenner jeg lys for de pårørende, sårede og for landet som en helhet. Samtidig ber jeg en bønn om inspirasjon.

Folket på Sri Lanka har gått frem eksemplarisk ved å boikotte terroristenes ønske om segregering.

På sosiale medier har det srilankiske folket delt bilder, sitater og statuser som fremmer fred, samhold og kjærlighet.

Den store majoriteten ser forbi religiøs eller etniske bakgrunn. De står sammen om å kjempe for å ta tilbake freden som har vært så etterlengtet.

Ikke vent

Folk står i kø utenfor sykehus, selv med portforbud, for å donere blod. Folk opererer med åpne hus og inviterer hjem.

Det tennes lys i kirker, templer, moskeer og samfunnshus. Srilankerne står sammen som et samlet folk. Som et sterkt folk.

Det er trist at frykt mobiliserer solidaritet, men det er en lærdom for oss alle: Ikke vent til det grusomme skjer. Hver dag må vi kjempe for samhørighet. For i samhold finnes styrke, og med kjærlighet finner vi fred.

