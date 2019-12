Mange sier at det skjer mye rundt deg som du ikke får sagt din mening om. Det kan være på skolen, jobben eller der du bor. Jeg har heldigvis opplevd at det er viktig å si hva du mener, og jeg er blitt oppfordret til det.

Da jeg var ti år, dro jeg med elevrådet til rådhuset i Oslo. Vi skulle møte Kamzy Gunaratnam, varaordføreren i Oslo fra Arbeiderpartiet. Hun fortalte om hvor viktig det er å si sin mening og hvordan man kan gjøre det. Hun sa at det er viktig å stå for det man mener, men også å lytte til andre.

Fakta: Årets julekalender i Aftenposten Hva vet vi egentlig om menneske rundt oss og hvilke liv de har levd? Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres altfor ofte brukt mot dem som en hersketeknikk i ulike kommentarfelter. I denne julekalenderen vil vi vise frem at visdom ikke nødvendigvis henger sammen med alder, og at vi alle har noe å lære av hverandre. Derfor deler 24 ungdommer med 24 forskjellige liv noe av sin livsvisdom hver dag frem til jul. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng på e-post amalie.lereng@aftenposten.no

Det kan for eksempel være et lite tre som skal hugges. Kanskje lager det skygge på verandaen til naboen, men kanskje er det noen som ikke vil at det skal hugges fordi det ser fint ut og har rett til å leve? Kamzy fortalte oss også om hvordan man skulle uttrykke dette uten å såre hverandre eller krangle. Du må være forsiktig med hva du sier, samtidig som du også må få frem poenget ditt.

Sprer hat

Tidlig i sommer la Bane Nor frem planer om å bruke deler av skolegården vår når de skulle utvide togsporene. Mange engasjerte seg i dette, blant annet jeg her. Jeg skrev for eksempel om det her i Aftenposten. Jeg tror det store engasjementet er grunnen til at alle partiene i Oslo i høst skrev under på Vålerengaerklæringen om ikke å endre parken vår.

Fakta: Tre kjappe med Emanuel om jul Det beste med desember: en kosemåned mellom alle de grå månedene Slik kommer jeg i julestemning: tar på meg julepysjen Beste julelåt: «Little Saint Nick» med Beach Boys

Men det finnes også grenser for ytringsfriheten. Internett kan være et bra sted å dele sin mening. Du kan for eksempel lage kampanjer for at akebakken ikke skal bli parkeringsplass. Men internett er også et sted der folk hetser andre og sprer hat. Det er for eksempel mange som hetser klimaengasjerte barn og unge.

Kjempe for frihet

Mange ganger gjennom tidene har folk mistet sin ytringsfrihet. De har for eksempel vært nødt til å late som de er enige med myndighetene eller styreren. Dessverre lever mange mennesker fremdeles under diktatur. Til og med Norge har vært styrt av en diktator under krigsårene. Heldigvis finnes det folk som ikke har funnet seg i dette og kjempet for frihet. Å kunne ha sin egen mening er en stor del av dette.

Helmine Syvertsen

Å møte varaordføreren var lærerikt og forandret hvordan jeg tenker på ytringsfrihet, retorikk og politikk. Jeg er blitt mer engasjert i elevråd, nærmiljøet og Miljøagentene. Jeg hadde mest sannsynlig ikke skrevet i Si ;D uten dette møtet. Jeg lærte veldig mye av den opplevelsen.

Jeg oppfordrer deg som leser dette: Ikke sitt helt stille, si din mening, bruk ytringsfriheten!

Skribenten er ikke medlem av AUF.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.