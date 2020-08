På sykehjem kan vi ikke holde avstand. Det kan dere. | Saga Eline Jonsson Hoff

Saga Eline Jonsson Hoff (21)

Nå nettopp

Vi kan ikke stoppe med meterstokken og insistere på albuen. Den tilhører verden utenfor, skriver Saga Eline Jonsson Hoff. Frank May / NTB scanpix

Når en pasient kommer deg i møte med en klem i vaktskiftet, kan du ikke insistere på albuen. Den tilhører verden utenfor.

Denne forsommeren smøg vi oss varsomt og lettet over den lange dørstokkmila. Ut av mulm, mørke og avstand fikk vi være flere sammen.

Plutselig kunne vi sees igjen, vi kunne møtes og snakke om tiden vi alle har måttet være vitne til. Ut i parker og inn i hjem. Se, skravle og smile, men for all del, fremdeles ikke røre. Sløret av viruset lå fremdeles over oss da vi la fra oss avisinnlegg om russefeiring med avstand og frisørsalonger med munnbind.

Men så gikk brudeferden til Moss. Var brudesløret fjernet for tidlig mellom kyssene og klemmene?

I sosiale medier, på hytteturer og i bakgårder har vi sett at mange er tilbake på klemmer’n og håndhilser’n.

Meterstokken var under våre føtter og trampet over for lengst. I selskaper var det plutselig mindretallet som måtte trekke seg unna.

Saga Eline Jonsson Hoff (21). Privat

Hver sommer har jeg de siste årene trukket meg tilbake til hjembygda for å ha sommerjobb på sykehjem. Inne bak institusjonens vegger er korona et stort paradoks.

For på sykehjem er vi på klemmer’n. Brudesløret er vekk for lengst. Du kan ikke holde en meter avstand når du skal hjelpe noen med et morgenstell. Når en pasient kommer deg i møte med en klem i vaktskiftet, kan du ikke stoppe med meterstokken og insistere på albuen. Den tilhører verden utenfor.

En plastikkhanske gjør nytten når du hjelper noen på toalettet før natten, men du kaster den før du følger vedkommende til sengs og imøtekommer håndtrykket og klemmen som så velmenende insisteres på.

Håndhilsingen er lite å ofre for dem som må klemme. Det er en myk avvisning å dulte albuer. Ikke avvis de sårbare, om det så er ansikt til ansikt, eller gjennom ren ansvarsfraskrivelse.

