Rasisme er noe man må ta på alvor

Saim Dar 12 år

I dag 09:00

Vi må tenke før vi snakker, skriver Saim Dar (12). Foto: Shutterstock / NTB

Vi kan redusere rasisme om vi bare stoler på hverandre.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Det er rasisme overalt i verden. Det er bokstavelig talt overalt. Mange tror det bare er mye rasisme i USA, men det er også masse rasisme i India. I Norge er det ikke så mye rasisme, men det er der fortsatt.

Rasisme er når man diskriminerer en person på grunn av deres hudfarge, religion og tro. Det er fortsatt mange som tror at mørke er mindre verdt enn de hvite.

Tenke før vi snakker

Mange mener at de støtter dem som blir rasistisk behandlet, men det gjør ikke alle. Mange bryr seg ikke om noen blir rasistisk behandlet, og andre gjør ingenting. Noen sitter bare der og ser på.

Saim Dar (12). Foto: Privat

Jeg er lei av dem som tror at noen er mer verdt enn andre. Jeg er lei av at noen tror at rasisme ikke er seriøst. Vi kan redusere rasisme om vi bare stoler på hverandre, ikke er så voldelige og ikke dømmer hverandre.

Vi må begynne å tenke før vi snakker. Vi må stoppe å si ting som kan såre. Sist, men ikke minst, vi må stoppe å tro at noen er ingenting og andre er alt.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.