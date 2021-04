Jeg skal få en gate oppkalt etter meg

Alice Marie Føreland 17 år

Alice Marie Føreland (17) er fast bestemt på å få en gate oppkalt etter seg. Den skal kanskje hete fru Alices gate. Foto: NTB / Aftenposten

Jeg er modig nok til å se hvor problemene ligger.

I Bergen er det bestemt at man fremover ikke vil kalle opp gater eller plasser etter menn, med mindre det er «helt spesielle tilfeller». Prosjektet kalles «Prosjekt kvinnenavn».

Lenge etter jeg er gått bort, om over hundre år til, skal en gate kalles opp etter meg. Den skal kanskje hete fru Alices gate. Eller kanskje professor Førelands vei.

I løpet av mitt liv skal jeg gjøre noe stort, flott og viktig. Jeg skal ikke bare gjøre en forskjell, jeg skal være en forskjell.

Men dette fokuset på å kalle opp flere gater etter kvinner irriterer meg grenseløst. Et gatenavn er verdiløst sammenlignet med hvor problemene virkelig ligger.

Alice Marie Føreland (17). Foto: Privat

Kampen for likestilling har langt igjen. Jeg vil tørre å påstå at flere gatenavn oppkalt etter kvinner står sist i køen. Det står til og med kanskje ikke i køen.

Derfor skal en gate kalles opp etter meg i fremtiden. Jeg er modig nok til å se hvor problemene ligger. Jeg er tøff nok til å ta en kamp for de menneskene som trenger det, og jeg rosemaler ingen verdens ting.

Fjaset om gatenavn er kun utkledning av frykten for å måtte ta et skikkelig oppgjør for likestillingskampen. Kjemp heller på ekte!

