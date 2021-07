Det er på tide med positive anmerkninger i skolen

Peter Grinde-Hollevik 21 år

I det siste har det vært stor debatt om premiering av skoleelever etter at det ble kjent at Nydalens videregående skole i Oslo ga gavekort til elevene med best karaktersnitt. Foto: Shutterstock / NTB

Hva om de positive handlingene mine ble notert på lik linje som en glemt bok?

På en engelsk skole jeg utvekslet til på videregående, ble elever ropt frem og applaudert for alt fra «the most supportive student» til «the most academic history-student».

Her ble elever anerkjent for både akademiske og utenomfaglige utmerkelser. Sjelden har jeg følt meg så stolt som da en venn som virkelige hadde trådt til den siste tiden, mottok «the most academically improved student».

Vi burde få til noe lignende i Norge, spesielt tilpasset vårt skolesystem.

Få anerkjennelse

Det er et sentralt menneskelig behov å få positiv anerkjennelse. I den norske modellen oppnår vi ikke dette i dag. Enhver orden- eller oppførselsanmerkning handler om negativ oppførsel. Disse faller sjelden i god jord når den vises til mor og far.

Selv har jeg opplevd skammen av å levere hele 30 ordensanmerkninger på 30 dager i en av mine mer anarkistiske perioder på barneskolen. Måneden etter var tallet nede på null igjen.

Jeg tenker fortsatt på hvordan anmerkningsboken min hadde sett ut om de positive handlingene mine ble notert på lik linje som en glemt bok eller en frekk kommentar.

Peter Grinde-Hollevik (21) kaster seg inn i debatten om premiering av skoleelever. Foto: Privat

Jeg er helt overbevist om at den 10-årige versjonen av meg hadde jobbet hardt for å ha 30 positive, og ikke negative anmerkninger!

Bevisst belønning

På lik linje som man ikke skal straffe ubevisst, skal man heller ikke belønne ubevisst. Derfor må et norsk system med positive anmerkninger strekke seg lenger enn de gjeve diplomene delt ut i England.

Men om det ikke utvikles med omhu, vil det møte store utfordringer. Elever og lærere fortjener det beste av dagens forskning for å utvikle et forutsigbart rammeverk. Er ikke rammeverket objektivt nok, vil man kunne risikere stor forskjellsbehandling av elever.

Uansett er det tydelig at positive anmerkninger kan dra et skolesystem med fokus på negativ oppførsel opp med roten. I debatten rundt premieringen av de beste elevene har mange ytret et ønske om positiv anerkjennelse i skolen. Innfører vi positive anmerkninger, er jeg overbevist om at ønsket oppfylles.

