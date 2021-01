Jeg forstår bekymringen for eksamen

Guri Melby Kunnskaps- og integreringsminister (V)

Nå nettopp

Hva vil egentlig skje med eksamen nå som mange har hatt hjemmeskole? Kunnskapsminister Guri Melby (V) svarer. Foto: Terje Bendiksby

Svar til Gina Nordli (16).

Jeg skjønner godt at mange elever er bekymret nå. Før jul håpet vi at vi snart kunne lette på de strenge tiltakene. I stedet økte smitten, og alle videregående skoler og ungdomsskoler måtte starte på rødt nivå etter ferien. For de fleste elevene betyr det en kombinasjon av undervisning på skolen og hjemme.

Ting endres raskt

Noen mener vi burde avlyse eksamen til våren, slik Gina Nordli skriver i et Si ;D-innlegg 7. januar. Hun mener hjemmeskole ikke forbereder henne like godt til eksamen, og at felles eksamen blir urettferdig, fordi elevene noen steder har vært mye mer hjemme enn andre.

Jeg håper fortsatt at vi skal finne en praktisk måte å gjennomføre eksamen på, men ting kan endre seg raskt, og vi hører på innspill fra elevene. Når vi skal avgjøre om det blir eksamen i vår, blir det en viktig vurdering om tilbudet har vært likt nok til at eksamen kan bli rettferdig.

Lover å lytte til

Jeg vet ennå ikke når vi tar den endelige avgjørelsen, men vi samarbeider med kommunene og fylkeskommunene og snakker med organisasjoner som Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen. De gir oss forslag og innspill som vi lover å lytte til.

Uansett hvordan våren blir, skal jeg gjøre alt jeg kan for at alle skal få vitnemål. Pandemien skal ikke hindre noen i å komme videre i livet sitt, men foreløpig er det viktig at du jobber som om det blir eksamen.

