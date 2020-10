Noen grenser må faktisk brytes

Sunniva Roligheten (20) Leder i Operasjon Dagsverk

Nå nettopp

Når verden er full av hindringer, må vi «pushe» grensene for å komme fremover, skriver Sunniva Roligheten (20), leder i Operasjon Dagsverk. Foto: Mariam Butt / NTB

Alle har hindre i livet. Det er vår oppgave å gjøre det lettere for de som har flest.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Nettroll prøver å begrense hva idrettsutøver Birgit Skarstein kan gjøre i Skal vi Danse. Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre pusher grenser ved ikke å ha munnbind på T-banen. Ifølge lillebroren min har Kina satt opp en grense for hvor lenge man kan spille Fortnite.

Og elever som deltar på Operasjon Dagsverk (OD) i år, møter på flere hindringer enn ellers.

«Grenser? Jeg har aldri sett noen, men jeg har hørt de eksisterer i tankene til enkelte mennesker», sa eventyreren Thor Heyerdahl.

Grensene vi omgis med, er usynlige. Men det finnes mer enn nok av dem.

Ulike grenser

Verden er nemlig full av grenser. Grenser kan beskytte, men også hindre oss. De skiller oss fra hverandre. Grenser kan skape problemer når du skal kjøpe billig godteri i Sverige. Grenser kan gjøre det vanskelig å prate med den nye gutten i klassen.

Sunniva Roligheten (20), leder i Operasjon Dagsverk. Foto: Privat

Grenser kan gjøre at du føler deg trygg eller hindre deg i å presse deg selv. Vi er alle nødt til å forholde oss til grenser, enten om vi er ungdom i Norge, Uganda, Sør-Sudan eller på flukt. Sånn er det, på en måte, bare å være menneske. Sånn er det, spesielt når du er ung.

Mange hinder

Det som er urettferdig, er når grenser hindrer deg i å få en rettferdig sjanse til å nå drømmene dine. Dette skal Operasjon Dagsverk gjøre noe med i år.

Millioner av mennesker fra Sør-Sudan har flyktet fra en brutal borgerkrig. Over grensen til Uganda. Mange sliter med traumatiske opplevelser i lang tid. Det skaper hindringer i hverdagen.

I tillegg er det vanskelig når ulike grupper som ikke kjenner hverandre, skal leve sammen i Uganda. Mangel på utdanning setter dessuten grenser for hvor langt en kan nå i livet.

Dette er kanskje ikke den typen hindringer og begrensninger du og jeg kjenner mest på i hverdagen, men det betyr ikke at det ikke angår oss. I verden i dag er nesten 80 millioner på flukt.

Finn løsninger

Noen har kanskje vært heldige og endt opp i din bygd. Andre bor på andre siden av jorden. Uansett er det viktig å bry seg. For når så mange mennesker fratas muligheten til å bruke potensialet sitt, er det et tap for oss alle.

Ikke minst er det sykt urettferdig at ikke alle kan nå drømmene sine.

Verden er full av grenser, skapt av mennesker, korona, politikere, tilfeldigheter og krig. Alle elevene som skal jobbe på OD-dagen, for å gjøre den litt mindre urettferdig, har i år måttet være hakket mer kreative og viljesterke.

Jeg er utrolig stolt av alle de som har presset grenser for å finne opp koronavennlige jobber. De er med å bidra til å gi ungdom i Uganda en rettferdig sjanse.

Når verden er full av hindringer, må vi pushe grensene for å komme fremover!

Les også Nesten 1000 drept i kamper på én dag i Sør-Sudan

Les også Vi er født med samme potensial og drivkraft | Sunniva Roligheten

Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.