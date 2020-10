Regjeringen skuffer nok en gang

Nilofar Nori (19) Antirasistisk leder, Sosialistisk Ungdom

Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) presenterer handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer i Marmorhallen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er hyklersk å lage en handlingsplan mot islamofobi, men samtidig sponse aktører som driver med nettopp dette.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

23. september la regjeringen fram en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer, hvor de kom med 18 tiltak som skal bekjempe hatkriminalitet og diskriminering.

Statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Abid Raja (V) fikk fortjent ros fra både muslimer og ikke-muslimer. Men handlingsplanen manglet et 19. tiltak: Regjeringen skal slutte å gi statsstøtte til organisasjoner som bidrar til islamofobi.

Fremmedfiendtlige motiver

Ifølge handlingsplanen er regjeringen enig i at negative holdninger og fordommer mot muslimer er et reelt problem også i Norge. Likevel finner de ikke gode nok grunner til å kutte statsstøtten til institusjoner og blogger som jeg mener har tydelige fremmedfiendtlige motiver.

Nilofar Nori (19) er antirasistisk leder i Sosialistisk Ungdom. Foto: Privat

For meg blir det tydelig at Human Rights Service (HRS) lenge har drevet med ryktespredning, muslimfiendtlighet, fordommer mot innvandrere, og generell polarisering av samfunnet. Og for dette har de fått flere millioner kroner fra staten. I 2021 skal de bli støttet med 1,8 millioner kroner til.

Hyklersk

I en tid hvor antirasistiske tiltak er mer nødvendig enn noensinne, skuffer regjeringen oss nok engang. Det er hyklersk å lage en handlingsplan mot islamofobi, men samtidig sponse aktører som driver med nettopp dette.

Politikernes handlinger sender et klart signal ut til befolkningen. I den antirasistiske kampen er man enten rasist eller antirasist, det finnes ingen nøytral sone. Det er nå på tide at regjeringen viser hvilken side de velger.

Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.