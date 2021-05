Man kan ikke glemme viktigheten av å føle seg trygg

Magnus Brandt Lågøyr (20) Sentralstyremedlem i Unge Sentrum.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener at bekymrede lokalpolitikerne i Tromsø er mer styrt av følelser enn fakta. Foto: Fredrik Hagen/ NTB

Fakta og god offentlig kommunikasjon er en viktig del av det å bygge trygghet.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk handler ikke bare om den faktiske tryggheten forsvaret skaper. Det handler også om å sørge for en følelse av trygghet og sikkerhet.

I Tromsø er det store protester mot at amerikanske atomubåter skal legge til kai regelmessig i byen fremover. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener at bekymrede lokalpolitikerne i Tromsø er mer styrt av følelser enn fakta.

Men når han sier det, glemmer han viktigheten av å føle seg trygg. En følelse forsvaret og regjeringen er ansvarlig for å sikre.

Ingen god prioritering

Trygghet bygges ikke bare ved økt militær tilstedeværelse. Økt militær tilstedeværelse kan faktisk ha motsatt effekt.

Når vi og våre allierte ruster opp forsvaret i nord, betyr ikke det nødvendigvis at vi blir noe tryggere. Ofte er det sånn at Russland ruster opp for å svare på det vi gjør. Dette er også noe vi gjør som svar på russisk opprustning.

Å bidra til en slik situasjon er hverken gunstig for vår nasjonale sikkerhet eller en god prioritering av økonomiske midler.

Magnus Brandt Lågøyr (20), sentralstyremedlem i Unge Sentrum. Foto: Privat

Økonomiske midler som kunne vært brukt på andre samfunnsutfordringer som klima og økt utenforskap.

Kan føles skremmende

I mine øyne utgjør åpenbart Russland en stor sikkerhetstrussel for Norge. Og for å sørge for en faktisk trygghet og en trygghetsfølelse her i Norge er vi helt avhengig av samarbeid med Nato og USA.

Det er ikke ønskelig at nasjonale forsvars- og sikkerhetsmyndigheter gir oss en falsk følelse av sikkerhet. En viss grad av militært samarbeid er derfor nødvendig. Selv om det kan føles skremmende slik som i Tromsø.

Hvis amerikanske atomubåter i Tromsø faktisk er det beste for vår nasjonale sikkerhet, må vi uansett svare på bekymringene om dette på en ordentlig måte.

Fakta og god offentlig kommunikasjon er en viktig del av det å bygge trygghet. Det er blant annet derfor PST offentliggjør en årlig trusselvurdering og en podkast om sitt arbeid.

Velge ord med omhu

Men vel så viktig som fakta er måten vi prater til folk som er redde. Ordene vi bruker, har betydning. Og når lokalbefolkningen i Tromsø får beskjed om at de «går rundt på en liten rosa sky», bidrar det ikke til en følelse av trygghet.

Min åtte år gamle lillebror er mørkeredd. Når han spør om vi kan bli med i kjelleren for å hente is, holder det ikke å si at det ikke er noe grunn til å være redd. Da slår vi på lyset og blir med ned for å vise at det er helt trygt. Selv om frykten er irrasjonell.

På samme måte holder det ikke at nasjonale forsvars- og sikkerhetsmyndigheter bare sier at det er helt trygt å ha atomubåter på en sivil kai i Tromsø. De er nødt til å erkjenne at folks bekymringer må besvares på en ordentlig måte, selv om de ikke alltid er 100 prosent basert på fakta.

