Rodas Tadese Sibahtu (20) Styremedlem i Oslo Unge Venstre

6. des. 2020 17:30 Sist oppdatert nå nettopp

Utlendingsnemnda har besluttet at Mustafa Hasan (18) må forlate Norge. Han har bodd her siden han var seks år. Foto: Karen Gjetrang

Uforståelig at myndighetene mener han ikke har sterk tilknytning til landet.

Mustafa Hasan er 18 år gammel og har bodd i Norge siden han var seks år. Han har gått på norsk skole siden førsteklasse og har et halvt år igjen av videregående skole.

Han kjenner ikke landet han ble født i. Likevel har norske myndigheter bestemt at Mustafa skal tvinges ut av landet.

Fakta Dette er saken – Mustafa Hasan (18) og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble den trukket tilbake. – Bakgrunnen er at moren oppga feilaktig nasjonalitet (palestinsk) da de kom til Norge. – De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Nylig fylte han 18 år, og denne måneden mottok han et vedtak fra Utlendingsnemnda (Une) om å forlate landet innen 7. desember. – Hasans advokat, Nicolai Skjerdal, sier at de kjemper på flere fronter mot utkastelsesvedtaket. Forrige uke fikk de utsatt utreisefristen. Den er nå satt til 28. desember. Vis mer

Familien til Mustafa fikk først midlertidig oppholdstillatelse. Det ble trukket tilbake da Utlendingsnemnda fant ut at moren til Mustafa hadde oppgitt feil nasjonalitet.

Har sterk tilknytning

Barn skal ikke straffes for sine foreldres handlinger. Dette er et viktig prinsipp ved rettsstaten vår. Det er nedfelt i FNs barnekonvensjon som er del av norsk lov. Nå er det på tide å følge opp dette og vise medmenneskelighet for Mustafa.

Saken hans har vært oppe i tingretten og lagmannsretten. Der har Utlendingsnemnda begrunnet utreisevedtaket med «innvandringsregulerende hensyn». Det trumfer etter deres syn Mustafas tilknytning til Norge.

For Unge Venstre fremstår det som absurd at en tenåring som har bodd tretten år i Norge, ikke har tilstrekkelig tilknytning til landet vårt. Mustafa er like norsk som resten av oss.

Rodas Tadese Sibahtu (20), styremedlem i Oslo Unge Venstre. Foto: Privat

Bør hindre utkastelse

I 2014 fikk Venstre gjennomslag for endringer i utlendingsforskriften. I henhold til disse endringene skal barnets tilknytning og opphold i Norge være et grunnleggende hensyn i utlendingssaker.

Jo sterkere barnets tilknytning er, desto mer skal det til for å vektlegge innvandringsregulerende hensyn. Denne lovendringen bør hindre utkastelse av Mustafa.

Ingen velger hvor i verden de blir født. Ingen velger sine foreldre, og ingen burde bli straffet for foreldrenes feil.

La Mustafa bli!

