Nå som eksamenstiden er rett rundt hjørnet og karakterene snart settes, er det spesielt viktig for oss elever å yte vårt beste og vise hva vi er gode for. Dagens ungdom er mer pliktoppfyllende og hardtarbeidende enn noen gang tidligere, men likevel har staten mindre tiltro til dagens generasjons prestasjon, enn de hadde til unge for 15 år siden.

Som elever på videregående må vi forholde oss til fraværsgrensen på ti prosent for ikke å stryke i fag.

«Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk», sier staten. Men hva med oss som allerede gjør alt for karakterene? Hva med oss som trosser alle forventninger og avslutter året med toppkarakterer? Er det virkelig rettferdig at noens unnasluntring skal gå ut over alle andre?

Vi må holdes i bånd

Det ligger mye ironi i det at de som er for syke til å gå på skolen, likevel skal kunne dra til legen og betale de 300 kronene for et stykke papir. Antall prosent fravær har gått ned, men hva ellers kan en forvente når de prosentene bestemmer om du står?

Er du flink og hardtarbeidende, bør ikke en influensa eller forkjølelse ødelegge for alt sammen.

Oppmøte bør ikke skyldes frykten for å bli sett på som skulker, det bør bygge på engasjement og viljestyrke til å kunne bli noe.

Vi snakker om at oppmøte og resultater er blitt bedre, men snakker vi om de unge som sliter psykisk? Ikke nok med at voksne generelt ikke har tiltro til at en 17-åring kan ta egne beslutninger, men staten mener i tillegg at dagens ungdom er late og må holdes i bånd.

Flau over meg selv

Jeg har snart gått et år på videregående skole og har vært borte ca. 5 dager i skoleåret. Det er rart å si, men jeg skammer meg over å ha vært hjemme. Ikke fordi jeg ikke har vært «syk nok», men fordi jeg er blitt skremt til å tro at disse dagene kommer til å endre måten fremtidige lærere og arbeidsgivere ser på meg.

Jeg er flau over meg selv fordi jeg ikke har klart bedre. Jeg jobber så hardt for de gode resultatene, men fortsatt føler jeg at disse sykedagene er min egen skyld og at de viser at jeg ikke er motivert nok, ikke engasjert nok og ikke god nok til å kunne bli noe.

Vi er i den alderen hvor staten mener vi er voksne nok til å velge retning for utdanning, men mener fortsatt vi er for late til å gjennomføre.

Sykedagene våre sier kanskje noe om hvordan helsen vår var det året, men det sier ingenting om motivasjonen til å jobbe hardt. Hadde jeg ønsket å ligge på sofaen hele dagen, kunne jeg gjort det, men jeg valgte å fortsette på skole, og da er det mitt ansvar å passe på at jeg gjennomfører, ikke statens.

