Hver gang jeg går inn i klasserommet når det er fremmedspråkfag, kommer det automatisk et sukk fra meg. For jeg vet hva som kommer til å skje i timen.

Læreren roper ut et sett med oppgaver som skal gjøres ferdig i løpet av timen. De skal gjøres individuelt.

Med slike aktiviteter er det ikke rart at mange elever føler at de i liten grad mestrer et nytt språk etter flere år med opplæring i fremmedspråk.

Kommunisere muntlig

Etter min mening må språket tas i bruk for å sikre best mulig læring. På den måten blir det mer naturlig å ytre seg på det bestemte språket.

Dersom halve skoletimen går med til å forklare oppgaven på norsk, eller at vi sitter på hver vår plass med oppgaver, så kommer det ikke mye lærdom ut av det.

Å lære seg et språk handler ikke bare om å kunne løse oppgaver og skrive grammatisk korrekt.

Evnen til å uttrykke seg muntlig er etter min mening det viktigste aspektet i språklæringen.

Å lære seg grammatikk kommer ikke til å hjelpe når vi skal kommunisere på et nytt språk etter tre år på ungdomsskolen. Det betyr selvfølgelig ikke at vi skal legge vekk grammatikkboken. Det betyr at vi trenger balansert bruk av tiden i timene.

Må bruke tiden godt

Kom igjen, vi lever i 2018! Vi lever i den teknologiske tidsalderen der man ved hjelp av noen få tastetrykk kan kommunisere med mennesker fra Tyskland eller Spania.

Det finnes så mange ting som kan gjøre undervisningen artigere og mer interaktiv, og slike metoder ønsker jeg at lærere skal vurdere.

Jeg forstår at det ikke er mulig å lære seg å snakke et fremmedspråk flytende når faget ikke har flere timer enn det har i en gjennomsnittlig uke. Men man kan komme på god vei dersom man bruker tiden godt. Det gjør vi ved å praktisere språket muntlig.

For hva hjelper det å dra til Tyskland for å snakke tysk når vi bare kan grammatikken?

