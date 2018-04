4. april skrev Shabnam (17) i Si ;D om norsk matproduksjon og hvorfor han velger å være veganer.

Hvilken livsstil og prinsipper folk velger å leve etter, skal ikke jeg henge meg opp i. Men påstander som at «sannheten er at vi torturerer og dreper utallige dyr hver eneste dag», er jeg ikke enig i.

Gode på dyrevelferd

Jeg er en av de heldige ungdommene i Norge som har fått muligheten til å vokse opp på gård med melk- og kjøttproduksjon.

Det finnes ikke tortur eller mishandling på vår gård, og det samme gjelder de aller fleste andre gårder med produksjonsdyr i landet. Sannheten er at kuas rettigheter ble sikret mange år før dyrepolitiet kom på banen.

Norske kyr har blant annet rettigheter til å få være ute på beite store deler av sommeren, rett til å ha gode båser å ligge i, og de har rett på tilsyn, renhold og god oppfølging av helsa . Fremover vil de også ha rett til å bo i et fjøs hvor de kan gå fritt rundt.

Tilfeller av grov dyremishandling som en ser fra enkelte andre land, gjenspeiler derfor ikke Norges bønder på noen måte.

I et land som Norge hvor det mange steder ikke er mulig å produsere poteter og korn, gjør dyrene dessuten en viktig jobb i å konvertere mat som er ufordøyelig for mennesker, til spiselige produkter.

Dyrene kommer alltid først

Det er få mennesker i Norge som legger så mye sjel i å arbeide med dyr som norske bønder. Som bonde vet man hvilke dyr som er skvetne, hvilke dyr som alltid presser til seg litt ekstra kraftfôr og hvilke dyr som gjerne vil ha litt ekstra kos.

Når et dyr er sykt eller skal kalve, er vår første prioritet å være der for å passe på at det går bra.

Dyrene kommer alltid først. Det viktigste er ikke at dyret skal dø, men hvordan det lever.

Å være bonde er ikke bare en jobb, men en livsstil.

Det krever mye arbeid, men det gir også mange små og store gleder i hverdagen. Det er for eksempel få ting som gir en så god følelse som å se en nyfødt kalv drikke den første slurken med melk.

Shabnam og alle andre er hjertelig velkomne på gårdsbesøk for å se det selv!

Vi har et landbruk med sunne og friske dyr som produserer trygg mat.

Nettopp derfor det er viktig å ta vare på landbruket med kjøtt-, melk- og eggproduksjon her i landet.

