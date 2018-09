Husker du hvordan det var å være barn? Det tror jeg det er få som gjør.

Folk er for alvorlige, seriøse og stresset til å ta seg tid til å huske, tenke, føle og kjenne på litt barnslighet. Litt god og fantastisk barnslighet. Å ha en personlighet uten å være redd for å vise den.

Friheten i å ikke bry seg så mye om hva andre tenker om deg. Jeg kjenner ingen voksne som kan være så direkte som et barn. Heller ingen som kan ha så mye glede og sprudlende latter i seg, som et barn.

Privat

Og i hvert fall ingen som kan være så uredd for å vise følelser. Jeg skulle ønske jeg fortsatt var et lite barn.

Et direkte, ærlig, kult, morsomt, ekte og fantastisk barn. For barn er fulle av godhet. De er så ufattelig fine, snille og gode.

Selv om alle barn er forskjellige, og selv om alle barn har dårlige dager, har de en spesiell frihet i seg. Jeg ønsker at vi skal lære av dem.

Vi trenger mer av ekte sprudlende glede og latter. Vi trenger mer barnslighet.

